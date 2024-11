„Cu câte milioane de euro te ajută Gigi Becali?”. George Simion a dezvăluit în direct câți bani a dat patronul FCSB pentru AUR

Gigi Becali a revenit în politică după mulți ani de absență. Patronul FCSB îl susține acum pe George Simion, liderul principal al partidului AUR. La finalul acestui an, România se pregătește pentru două tipuri importante de alegeri: prezidențiale și parlamentare.

George Simion a făcut lumină. Cum ajută Gigi Becali AUR

și își consolidează o echipă puternică în jurul său. Gigi Becali a decis să-l sprijine în acest demers, devenind membru al partidului AUR și sperând ca românii să vină la urne pentru a-l susține pe colegul său.

. Este binecunoscut faptul că Becali deține o avere impresionantă, iar omul de afaceri ar dori să vadă partidul AUR ajungând la putere.

George Simion a fost invitatul lui Horia Ivanovici în emisiunea „Sport și Politică”, unde au discutat pe marginea mai multor subiecte de interes, inclusiv despre presupusele donații făcute de Gigi Becali. În cadrul discuției, candidatul la președinție a lăsat de înțeles că patronul FCSB ar fi contribuit doar cu 100.000 de euro.

Dialogul dintre Horia Ivanovici și George Simion:

Horia Ivanovici: „Câte milioane de euro ți-a dat Gigi Becali? Cu câte milioane de euro te sprijină?”.

George Simion: „A făcut contribuția legală la partid. Până în 100 de mii de euro. În rest, am încercat să nu am chestiuni financiare cu dânsul. Nu am avut cu domnul Becali. Și la nuntă el a vrut să sprijine financiar”.

Horia Ivanovici: „Adică a vrut să dea 100-200 de mii de euro să ajute la nuntă?”.

George Simion: „O chestie de genul ăsta. Nu știu cât avea de gând să dea. I-am zis: «Nea Gigi, fiecare ajută material. Unul ajută cu carnea de vânat, altul cu brânza» și așa mai departe și l-am întrebat dacă poate să mă ajute cu brânza. Mi-a dat două tone, pe care le-am trecut și în declarația de avere. Eu, ca om politic, trebuie să declar toate donațiile”.

Horia Ivanovici: „Păi care e contribuția? Tu nu știi exact?”.

George Simion: „Contribuția pentru fiecare candidat în perioada electorală este de 45 de mii de euro. Noi am făcut eforturi de precampanie. 100 de mii de euro ne-a dat Gigi”.

Horia Ivanovici: „Deci doar 100 de mii? Restul poveștilor sunt doar basme?”.

George Simion: „Nea Gigi ajută, în general, cazuri sociale și sprijină construcția de biserici. E opțiunea lui”.

Horia Ivanovici: „Gigi Becali va avea un rol activ dacă ajungeți la putere?”.

George Simion: „De sfătuitor. Așa am agreat. Nu își dorește. Nici parlamentar nu își dorește să fie. A cântărit mult notorietatea lui. Ne ajută cu voturi”.