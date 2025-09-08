Sport

Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit

Carlos Alcaraz s-a impus în fața lui Jannik Sinner și astfel că a pus mâna pe premiul record de la US Open. Cu câți bani rămâne ibericul după aplicarea de taxe și impozite.
Iulian Stoica
08.09.2025 | 13:48
Cu cati bani sa ales de fapt Carlos Alcaraz dupa castigarea US Open 2025 Aproape 2 milioane de dolari sau dus pe impozit
ULTIMA ORĂ
Câți bani a câștigat Carlos Alcaraz după ce a triumfat la US Open. Sursă foto: hepta

Carlos Alcaraz s-a impus în 4 seturi în fața lui Jannik Sinner în finala US Open, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 și astfel că a ajuns la al doilea triumf în Statele Unite ale Americii. Suma câștigată de iberic este una record, însă aceasta se subțiază după taxele oprite.

ADVERTISEMENT

Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025

Turneul US Open din acest an a cunoscut cele mai mari premii din istoria edițiilor de Gland Slam. câștigătorul, anume Carlos Alcaraz, primind un cec de 5 milioane de dolari, pe când finalistul a primit 2,5 milioane de dolari dintr-un fond total de premiere de 90 de milioane de dolari.

Premiile au crescut în acest an cu 20%, cei doi finaliști primind cu 700.000 de euro față de anul trecut. Deși suma câștigată de Carlos Alcaraz este una enormă, aceasta va scădea foarte mult după aplicarea de taxe din Statele Unite ale Americii.

ADVERTISEMENT

Deși în ultimii ani s-a pus tot mai mult accent pe creșterea premiilor pentru jucătorii mai slab clasați, organizatorii americani nu au urmat această direcție, alegând în schimb să majoreze semnificativ recompensele pentru cei care ajung în etapele finale. Mai exact, jucătorii eliminați în primul tur au primit 117.000 de dolari, cu doar 17.000 mai mult decât în ediția precedentă.

Sistemul fiscal din SUA oprește 37% din cele 5 milioane câștigate de Carlos Alcaraz

Deoarece nu are rezidență fiscală în SUA, Alcaraz trebuie să achite un impozit federal pe veniturile obținute în această țară, care, în general, reprezintă aproximativ 30% din suma brută. Acest procent se aplică veniturilor din surse americane, cu excepția situațiilor în care există un tratat fiscal sau un acord special care prevede altceva, așa cum anunță Sport Bible.

ADVERTISEMENT
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din...
Digi24.ro
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene

Această sumă se ridică la aproximativ 1,5 milioane de dolari, ceea ce reduce câștigul net la 3,5 milioane. La această sumă se va adăuga și impozitul pe venit perceput de statul New York, ceea ce ar putea duce rata totală de impozitare până la 37%. În final, Alcaraz ar putea rămâne cu aproximativ 3.150.000 de dolari după toate deducerile.

ADVERTISEMENT
Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri. I-au pus banii pe...
Digisport.ro
Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri. I-au pus banii pe masă și l-au convins

Alcaraz locuiește în continuare alături de familia sa în Murcia și, din punct de vedere tehnic, este obligat să plătească impozit pe venit și în această regiune. Totuși, un tratat fiscal între Statele Unite și Spania poate preveni dubla impozitare a veniturilor. În schimb, Sinner nu se confruntă cu această problemă, deoarece locuiește în Monaco, unde nu se percepe impozit pe venit.

„Sunt de acord să-l dea!”. Gigi Becali a făcut anunțul final în privința...
Fanatik
„Sunt de acord să-l dea!”. Gigi Becali a făcut anunțul final în privința transferului lui Tudose la FCSB
Elias Charalambous a divulgat planul ciprioților și a avertizat naționala României: „Așa vor...
Fanatik
Elias Charalambous a divulgat planul ciprioților și a avertizat naționala României: „Așa vor să joace. Un meci foarte, foarte dificil”
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid!...
Fanatik
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Detalii de ultimă oră. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Bombă! Gigi Becali și-a anunțat retragerea: 'Cum să mă comande pe mine cineva?'
iamsport.ro
Bombă! Gigi Becali și-a anunțat retragerea: 'Cum să mă comande pe mine cineva?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!