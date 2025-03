Cu câți bani s-a întors Roxana Chiperi de la Survivor România 2025. Pro TV a plătit mult mai puțin decât în sezoanele anterioare

Roxana Chiperi a fost una dintre cele mai controversate concurente de la Survivor România 2025. Ea fost descalificată într-un moment dificil al competiției, iar acum s-a aflat și cu cât a fost plătită.

Câți bani a primit Roxana Chiperi de la Pro TV pentru participarea la Survivor România 2025

Roxana Chiperi a fost una dintre concurentele despre care s-a crezut că va rezista până aproape de finala Survivor România 2025. , antrenoarea de fitness în vârstă de 36 de ani părea că are toata calitățile necesare pentru a face față provocărilor din junglă.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, ea nu s-a integrat în echipă și chiar a refuzat să se implice în probe. Prin urmare, a ajuns să fie descalificată din concurs și a fost trimisă acasă, într-un moment încărcat emoțional.

Numai patru săptămâni a reușit să rămână în show-ul de supraviețuire, pentru fiecare dintre ele fiind plătită cu aproximativ 1000 de euro, conform informațiilor obținute de publicația

ADVERTISEMENT

Aceeași sursă a dezvăluit că, anul acesta, Pro TV nu și-a mai remunerat atât de bine concurenții. Dacă în trecut vedetele se lăudat cu sume uriașe, acum mulți au refuzat să ia parte la proiect din cauza remunerațiilor mici.

În funcție de popularitate, câștigurile concurenților din acest sezon se situează între 300 și 2.000 de euro pe săptămână. Astfel că, schimbările din cadrul producției și strategia redusă de buget a afectat și dorința de joc a celor ajunși pe insulă.

ADVERTISEMENT

Cea mai mare durerea a Roxanei Chiperi după eliminare

Faptul că nicio echipă de la Survivor România 2025 nu a mai vrut-o, a făcut-o pe Roxana Chiperi să sufere. a dezvăluit că nu se aștepta să aibă parte de un asemenea tratament.

ADVERTISEMENT

„Am fost un om de echipă, dar, paradoxal, am fost percepută ca o persoană conflictuală. Doar pentru că am avut curajul să “pun la colț” nedreptatea și ipocrizia. Realitatea din teren a fost mult mai complexă decât ceea ce s-a văzut la televizor. Pe lângă foame și oboseală, am fost nevoită să gestionez o dinamică de grup puternică, dar în același timp extrem de individualistă. Asta a fost cel mai greu de suportat.

(…) Cel mai mult m-a dezamăgit caracterul urât al lui Vasile, care în realitate este un personaj fad, răutatea și dualitatea Dianei, narcisismul lui Bitză, care râdea de oricine avea un moment dificil, lipsa de personalitate a Silviei, care se clatină ca un copac firav în direcția fiecărui vânt, și chiar și Sebastian, care doar în câteva momente și-a lăsat masca jos – atunci când a vorbit despre iubita și bunicul său.

În concluzie, cel mai tare m-a dezamăgit faptul că această experiență mi-a confirmat din nou că oamenii nu sunt întotdeauna cele mai frumoase ființe de pe Pământ”, ne-a mărturisit Roxana Chiperi după descalificarea de la Survivor România 2025.