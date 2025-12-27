Cu ce a ajuns să se ocupe Ana Maria Brânză la 4 ani de la retragerea din activitate. Marea campioană a și divorțat, iar acum deține o funcție importantă

ADVERTISEMENT

Ana Maria Brânză are 41 de ani, iar după 20 de ani de performanțe uriașe în sala de scrimă, și-a anunțat retragerea din activitate la finele anului 2021. Ulterior însă, viața campioanei a luat o întorsătură neașteptată.

Ana Maria Brânză, performanțe fabuloase

Menționăm faptul că Ana Maria Brânză a reușit să câștige 3 medalii olimpice (aur la Rio De Janeiro 2016), 7 mondiale (două de aur) și 13 europene (7 de aur). De asemenea, aceasta a fost activă mai bine de 20 de ani.

Evident, retragerea a venit și cu situații nu tocmai plăcute. De altfel chiar ea a dezvăluit recent că tranziția de la o viață sportivă la una normală nu a fost deloc una ușoară. Astfel, Ana Maria Brânză a avut nevoie de ajutor.

„A fost o perioadă dificilă, tranziția aceasta este, cred, una dintre cele mai consumatoare experiențe pentru orice sportiv. Indiferent de nivelul la care ai performanță, în momentul în care te retragi, îți pierzi reperele.

Este un moment delicat, , dar mai ales de timp ca să înțelegi cine ești dincolo de sală, de teren, de competiție”, a transmis Ana Maria Brânză.

Cu ce se ocupă acum marea campioană

Chiar dacă s-a retras din activitate, Ana Maria Brânză rămâne ancorată în lumea sportului. În prezent, marea campioană ocupă funcția de președinte al Comisiei Sportivilor din cadrul COSR.

Într-un interviu acordat recent, ea a dezvăluit ce presupune acest rol, de fapt. De asemenea, ea a mai adăugat că acest comitet își propune să ducă vocea sportivilor mai departe. Drept urmare, aceasta este încântată de rolul ei.

„Rolul principal este în echipa Comitelului Olimpic și Sportiv Român, iar din luna martie a acestui an sunt președintele Comisiei Sportivilor și sunt mândră de acest lucru. Comisia este liantul, dacă vrei, dintre sportivi și factorii decizionali.

Noi practic ducem vocea sportivilor mai departe, facem auzită dacă vrei vocea sportivilor. Pentru că de la nivel de Comitet Olimpic Internațional cumva se pune din ce în ce mai mult accent pe vocea sportivilor și pe resursele care se nasc din aceste comisii ale sportivilor.”, a spus Ana Maria Brânză, pentru .

Ana Maria Brânză a divorțat de Pavel Popescu

Deși pe plan profesional lucrurile merg bine pentru marea campioană, iată că pe plan personal au existat niște schimbări radicale. Ana Maria Brânză a divorțat anul trecut de Pavel Popescu, fost poloist, actual antrenor la CSA Steaua.

Cei doi s-au căsătorit în 2015, însă căsnicia lor avea să dureze doar 9 ani de zile. În ceea ce privește motivele care au dus la separarea cuplului, marea campioană nu a vrut să dezbată niciodată acest subiect.

Pe de altă parte, la acel moment, au apărut zvonuri conform cărora Pavel Popescu ar fi fost infidel. Chiar și așa, .