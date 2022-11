Cu ce a ajuns să se ocupe Elena Ciobanu, mama regretatului Răzvan Ciobanu. Femeia nu a depășit nici acum moartea fiului ei

Răzvan Ciobanu era unul dintre jurații de la ”Bravo, ai stil!” și de asemenea era implicat și în nenumărate proiecte, fiind un designer destul de apreciat.

Drama trăită de familia Ciobanu

În 2019, chiar în a doua zi de Paște, o tragedie avea să lovească întreaga familie a acestuia. Răzvan Ciobanu se întorcea de la mare, de dimineață, iar un accident teribil a avut loc în localitatea Săcele dinspre Năvodari.

Conform anchetatorilor, creatorul de modă ar fi ieșit de pe carosabil, iar mașina sa a continuat să meargă, s-a rostogolit de mai multe ori, iar la final s-a izbit frontal de un copac.

Nimic nu s-a mai putut face pentru Răzvan Ciobanu, iar trei ani mai târziu, o altă tragedie avea să lovească familia regretatului designer.

iar mama lui, Elena Ciobanu, a rămas complet singură.

Salvarea ei a fost însă pensiunea din Prahova pe care o deține.

Aceasta se ocupa de afacere alături de soțul ei, însă odată cu moartea acestuia, este nevoită să facă totul singură.

Contactată de cei de la click.ro, Elena Ciobanu susține că deși încă suferă enorm, trebuie să își vadă mai departe de viață.

Mama lui Răzvan Ciobanu se ocupă de pensiunea familiei în continuare

Aceasta muncește doar la pensiunea familiei și încearcă să nu îi încarce negativ pe turiștii care aleg să își petreacă sejurul acolo.

Și de sărbători, mama lui Răzvan Ciobanu va continua să muncească, ca și până acum, .

”Sunt bine, ce să fac? Iau viața așa cum vine ea de la Dumnezeu, nu am încotro. Trebuie să dau înainte și să îmi fac datoria să merg mai departe. Prefer să îmi țin durerea pe care o port în suflet doar pentru mine.

Nu aș vrea să știe o țară întreagă tot ce este în inima mea. Așa consider eu că este mai bine.

De sărbători o să muncesc la pensiunea familiei cum am făcut și până acum. Turiștii nu au nicio vină că eu am problemele pe care le am”, a mărturisit mama designerului, în interviul acordat pentru .