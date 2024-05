Cu ce a rămas Cătălin Cazacu după despărțirea de Ramona Olaru: ”Dacă lași să doară, înveți”

Cu ce a rămas Cătălin Cazacu după de Ramona Olaru. „Dacă lași să doară, înveți”, susține prezentatorul de la Antena Stars cu care frumoasa blondină a avut o relație sentimentală cu suișuri și coborâșuri.

Ce a simțit Cătălin Cazacu după separarea de asistenta de la Neatza, Ramona Olaru. Sportivul a recunoscut că a suferit în dragoste, mai ales că avea gânduri de căsătorie cu blondina și că îi oferise inelul de logodnă.

Vedeta de la Antena Stars era pregătit să ajungă la altar cu fosta parteneră de viață. Cu toate acestea a existat un moment în care a decis să pună punct legăturii amoroase, sportivul fiind foarte bine în momentul de față.

„Mă întrebi dacă am suferit?! În momentul acela, îți spun că s-a rupt ceva ce nu știu dacă vreodată va mai putea fi pus la loc. N-a avut, a fost o hotărâre a mea. A fost un moment în care eu am zis stop și acolo m-am oprit, lucru pe care n-o să-l regret niciodată.

Iar singurul mod în a trece de chestia asta este doar să lași să doară. Pentru că dacă lași să doară, înveți. Am stat să doară o lună de zile în care nu m-a văzut nimeni. Am stat să doară.

Da, am plâns, vrei să-ți spun că m-am tăvălit în chinuri?! Da, m-am tăvălit. Vrei să-ți spun că am stat în fund, în fața televizorului stins, ore în șir?! Da, am stat. Și a trecut!”, a spus Cătălin Cazacu pentru .

A înșelat-o sau nu Cătălin Cazacu pe Ramona Olaru?

Cătălin Cazacu a vorbit deschis și despre un subiect mai sensibil. Foarte multă vreme s-a vehiculat că cu Ramona Olaru s-a încheiat pentru că i-a fost infidel cunoscutei asistente de la Neatza cu Răzvan și Dani.

Renumitul sportiv susține că a fost greu să gestioneze această situație, subliniind că are date și informații pe care nu vrea să le face publice despre fosta parteneră de viață. Vedeta crede că datorita sa este să aibă respect.

Tace și lasă lucrurile să treacă de la sine, cu toate că este văzut ca oaia neagră a relației respective. Cătălin Cazacu consideră că atunci când oaia începe să spună povestea, lupul va fi tot timpul personajul negativ.

„Toată lumea mă întreabă, deși au fost atât de multe momente în care primeam nu zeci, sute de capturi de pe TikTok, din diferite podcasturi emoționante cu muzică pe fundal. Și toată lumea, inclusiv oameni la care eu aveam pretenții, au avut îndoieli asupra mea.

După care mi-am dat seama că n-am nevoie de niciunul dintre oamenii ăia să creadă, eu am nevoie de oamenii pe care eu îi iubesc, să știe cine sunt. Iar ăia știu cine sunt”, a completat Cătălin Cazacu, pentru aceeași sursă.