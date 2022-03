Cu ce a rămas Julia Jianu de la regretata Laura Stoica: “Nici prin gând nu mi-ar fi trecut”

Julia Jianu dezvăluie de ce s-a a renunțat la roșcat și la culoarea brunetă. Cântăreața își vopsește de ani de zile părul blond, datorită regretatei Laura Stoica, care a influențat-o cu ani în urmă. De altfel, solista îi cântă acesteia piesele, având un timbru vocal apropiat de al ei.

Julia Jianu dezvăluie de ce s-a făcut blondă

iar pe atunci cântăreața își vopsea părul roșcat sau brunet. După ce Julia Jianu a cunoscut-o pe Laura Stoica, care s-a stins din viață într-un mod tragic, într-un teribil accident de mașină în anul 2006, ea a fost influențată de aceasta să își vopsească părul blond. De atunci, Julia nu și-a mai schimbat nuanța de păr și nici nu intenționează să mai facă acest lucru.

”Noi ne-am cunoscut cu Laura… Pe atunci eram cu Bogdan Jianu atunci și el o știa mai bine pentru că au colaborat la un moment dat din punct de vedere artistic. Ne-am întâlnit la mare și ne-am împrietenit mai bine.

După care, când am ajuns în București. Laura ne-a invitat la o petrecere la ea acasă. Și dintr-o joacă acolo, lumea se distra, mi-am pus peruci pe cap. Erau mai multe peruci de diferite culori.

Eu eram pe atunci închisă la păr și Laura mi-a spus: ‘Ia pune și tu peruca asta blondă pe cap, să vezi cum îți stă.’ Iar eu spun: ‘Doamne ferește. Blondă? Sub nicio formă. Nici prin gândul gândului nu mi-ar fi trecut să fiu eu vreodată blondă. Eu care am fost toată viața brunetă și roșcată.’

Și când mi-am pus peruca aia, toată lumea a zis: ‘Wow, vai ce bine îți stă. ‘Atunci eram imaginea Getei Voinea. Și m-am dus la ea și am întrebat-o ce părere are de intenția mea.

Ea mi-a spus că nu prea are încredere în ce zic, dar să îi dau scris, că nu mă mai întorc vreodată la roșcat, ‘pentru că se va strica părul și nu va mai arăta bine.’ Și mă rog, instinctul meu a fost ok, pentru că uite, de atâția ani sunt blondă și îmi place atât de mult!

Nu m-aș mai întoarce vreodată la roșcat sau la brunet și nici la altă culoare! Și da, datorită Laurei Stoica mi-am schimbat look-ul, datorită unei conjuncturi vesele.”, a declarat pentru FANATIK, Julia Jianu.

Piesele Laurei Stoica, în repertoriul Juliei

După moartea cântăreței, Cântăreața susține că multă lume îi spune că are un timbru vocal asemănător cu al Laurei și că i se potrivesc melodiile acesteia. De altfel, inclusiv atunci când era în viață, Laura a ascultat-o pe Julia, atunci când i-a interpretat o melodie și i-a spus același lucru.

”Nimic nu este întâmplător. Și faptul că ne-am cunoscut și tot timpul îmi spunea ‘Tu ai timbrul ca al meu și ce bine îți vin piesele mele!’ Laura m-a și invitat la o emisiune unde am câmtat o piesă de a ei și s-a mirat, a zis cât de bine se aseamănă timbrul nostru vocal și uite, ca dovadă îi cânt și acum piesele.

Și chiar în ultima apariție la televizor, cea de la Național TV am cântat melodia Laurei ‘Nicio stea’ și toată lumea a fost impresionată. Cineva mi-a spus că închizând ochii a crezut că sunt chiar Laura Stoica. Și asta mă bucură.

Nu avem cum să uităm piesele ei. La nunți toată lumea cere ‘Mai frumoasă.’ Și este chiar dansul mirilor. A fost o fată excepțională, un suflet frumos.”, a mai spus Julia Jianu.

Julia Jianu a avut parte de un incident în zbor

Julia Jianu s-a lansat în muzică în anul 2000 cu trupa Exotic, alături de Claudia Pătrășcanu și Andreea Bănică. Cele trei fete s-au bucurat de un succes enorm, dar cu timpul, trupa avea să se destrame și fiecare a pornit pe un drum propriu.

Julia și-a reluat activitatea și cântă în ”Trupa” lui Axinte peste tot pe unde acesta organizează spectacole. În ultima vreme ”Caravana lui Axinte” a ajuns în Spania, Italia și Anglia. La întoarcerea din Londra, artiștii au avut parte și de un incident nefericit.

Avionul a avut mari turbulențe, iar Julia s-a speriat foarte tare. Cântăreața a avut noroc cu o doamnă din avion, care era foarte relaxată. Aceasta a încurajat-o și a ținut-o de mână chiar și la aterizare, numai să nu se sperie.

”Am nimerit un vânt puternic la Londra, s-a dat și la televizor pe toate posturile avionul nostru cu turbulențe. A fost o situașie grea, dar am trecut peste asta. Am avut noroc de o româncă care trăia în Londra și datorită atitudinii am depășit situația. Am aterizat cu ea de mână, pentru că a fost o situație neobișnuită”, spune Julia care s-a speriat de turbulențe.