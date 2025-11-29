Cu ce afacere a dat lovitura Ilie Dumitrescu, după retragerea din fotbal: ”Am făcut investiții bune”

ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu s-a retras din fotbal prematur, la doar 29 de ani. Deși regretă că a luat această decizie, iată că are o afacere cu care a reușit să dea lovitura. Fostul jucător este recunoscător pentru investițiile pe care le-a făcut.

Businessul cu care Ilie Dumitrescu are succes

Ajuns la vârsta de 56 de ani, Ilie Dumitrescu se bucură de o existență foarte bună. Fostul internațional român a adunat mulți bani de pe urma pasiunii sale, fotbalul, pe care nu i-a cheltuit. Dimpotrivă, i-a băgat în business.

Una dintre afacerile pe care le are i-a adus un succes considerabil. Fostul jucător de fotbal a dezvăluit că a alocat un fond destul de mare într-o locație din București. Mai exact, este vorba de un salon de evenimente.

Fostul component al Generaţiei de Aur, care are patru , este mândru de spațiul pe care l-a amenajat cu bun gust. Are o capacitate de aproximativ 200 de persoane, ceea ce îl face să fie ideal pentru organizarea unor evenimente memorabile.

„Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune. Chiar dacă unele au mers și mai puțin bine. Una peste alta e OK, mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt foarte bine. Unde am pierdut bani?

Am investit într-un proiect imobiliar și când a venit criza am pierdut. Asta a fost. Dar am avut noroc în altele! Am înschis restaurantul pe care-l aveam și am făcut un salon luxos”, a spus Ilie Dumitrescu, pentru .

Cum arată locația deținută de Ilie Dumitrescu

Fostul internațional român este conștient de munca pe care a depus-o pentru a ajunge unde se află în momentul de față. Ilie Dumitrescu are numai cuvinte de laudă pentru spațiul din centrul orașului București, având planuri de extindere.

Conceptul pe care îl propune este unul inedit, diferit de tot ce se găsește în România la ora actuală. a subliniat că s-a inspirat din Marea Birtanie, acolo unde a mers pentru un seminar inedit.

„Am trecut de la ritualul cu față de masă la cristal și marmură! Nu m-am îmbogățit peste noapte, dar am făcut un efort financiar pentru a deschide un salon de evenimente ultramodern.

Am încercat să aduc aerul, eleganța și rafinamentul metropolei londoneze la București. Și l-am adus la kilometrul zero al Capitalei! Este un concept diferit, fără bufet suedez. Organizăm evenimente într-un cadru inedit.

O locație exclusivistă, după felul în care am aranjat-o. Intră cam 200 de persoane, se vor face nunți, botezuri și luăm în calcul și alte evenimente private!”, a completat Ilie Dumitrescu, mai arată sursa menționată.

În aceeași notă, fostul fotbalist a strâns o avere de pe urma galeriei de artă Hanul cu Tei. A adunat fonduri generoase din imobiliare, cu toate că a recunoscut la un moment dat că a făcut bani mulți și din fotbal.