Cu ce animal l-a asociat Gigi Becali pe Florin Talpan: „Nu e nici vulpe, nici câine!”

Gigi Becali continuă războiul cu Florin Talpan. După ce juristul Stelei , a venit rândul celui din urmă să aibă o remarcă acidă. Cu ce animal l-a comparat patronul echipei din Superliga pe oficialul clubului Armatei.

Gigi Becali, ironie maximă la adresa lui Florin Talpan

Gigi Becali nu are o relație tocmai pașnică cu Florin Talpan, între cei doi existând deseori șicane. În toamna anului trecut,

După ultimele evenimente în ceea ce reprezintă războiul Steaua vs. FCSB, cei doi nu au ezitat să își lanseze reciproc noi atacuri. Gigi Becali l-a comparat pe Florin Talpan cu un animal sălbatic, râzând copios.

„Nu e nici câine, nici vulpe, este râs!”

„Dacă eram eu liber, îndrăzneau ei împotriva leului, care ei sunt câini și vulpi? (n.r. Florin Talpan) Nu e nici câine, nici vulpe, este râs (n.r. râde). Ce succes a avut, crezi că a fost succesul lui? Acolo au fost intervenții (n.r. procese).

Cum am intrat în pușcărie, FCSB ard, foc. Toate societățile mele, călare pe mine să mă distrugă și n-au găsit. N-ai văzut, Avicola. ‘Domnule Becali, 15 ani de pușcărie’.

Dacă am pierdut la Avicola 12 milioane de euro și n-am luat în viața mea nici 5 bani și am băgat 12 milioane de euro. Și am pierdut-o, am pierdut 12 milioane, nu am luat niciun ban niciodată. Cum să mai fac pușcărie, de ce?”, a spus Gigi Becali la TV

Recent, Florin Talpan a intrat în conflict și cu Mihai Stoica, ă. Oficialul FCSB-ului