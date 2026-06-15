Sport

Cu ce buget ataca Sepsi noul sezon din SuperLiga! Trei jucători noi sub comanda lui Ovidiu Burcă

Sepsi Sf. Gheorghe revine în SuperLiga, după un an de pauză. Echipa covăsneană are ca prim obiectiv salvarea de la retrogradare. După Lazar şi Vătăjelu, Ovidiu Burcă are trei noi jucători la comandă.
Marian Popovici
15.06.2026 | 16:45
Cu ce buget ataca Sepsi noul sezon din SuperLiga Trei jucatori noi sub comanda lui Ovidiu Burca
EXCLUSIV FANATIK
Cu ce buget ataca Sepsi noul sezon din SuperLiga! Trei jucători noi sub comanda lui Ovidiu Burcă. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Sepsi Sf. Gheorghe a suferit o retrogradare şoc la finalul sezonului 2024-2025. Echipa patronată de Laszlo Dioszegy a trecut prin „purgatoriul” ligii secunde, dar a reuşit să revină în SuperLiga, imediat după un sezon, iar şefii speră ca Sepsi să nu mai treacă prin coşmarul din ultimul an.

Sepsi, buget de 6 milioane de euro la revenirea în SuperLiga

De altfel, este prima echipă care a sunat adunarea pentru SuperLiga, pe data de 8 iunie. Covăsnenii urmează să efectueze un stagiu de pregătire în Bulgaria până la startul sezonului, care e programat să înceapă în weekendul 18-19 iulie.

ADVERTISEMENT

Din informaţiile FANATIK, Sepsi va avea la dispoziţie un buget în jur de 6 milioane de euro pentru viitorul sezon, care ar urma să crească în cazul în care echipa lui Burcă îşi va îndeplini obiectivele şi va ţinti mai sus. Dar cu aceşti bani, Sepsi îşi propune salvarea de la retrogradare.

Până acum, echipa lui Ovidiu Burcă a semnat cu David Lazar, un contract valabil doi ani, şi cu Bogdan Vătăjelu, contract valabil un an, clubul având opţiunea de a prelungi pe încă un sezon. Clubul îşi propune să facă şi alte transferuri, vizate fiind poziţiile de mijlocaş şi atacant.

ADVERTISEMENT
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de...
Digi24.ro
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier

Trei jucători noi sub comanda lui Burcă!

Au revenit la Sepsi după împrumuturi: Giovani Ghimfuş de la Metaloglobus, Mihajlo Nescovic de la Buducnost, dar şi Akos Nistor de la Kecskemeti. Jucătorii sunt la comanda antrenorului, care se va hotărî în funcţie de cum arată în pregătire dacă îi va păstra sau nu în lot.

ADVERTISEMENT
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a...
Digisport.ro
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a rupt tăcerea: ”Dreptatea a triumfat”

În acest sezon au promovat trei echipe în SuperLiga. Este vorba de Corvinul Hunedoara, Sepsi Sf. Gheorghe şi FC Voluntari, care a trecut de Hermannstadt, după baraj. Chindia Târgovişte a fost la un pas de surpriză, dar Farul s-a salvat după executarea loviturilor de departajare.

ADVERTISEMENT
  • 6.000.000 de euro este bugetul lui Sepsi pentru sezonul viitor
  • 4 trofee au covăsnenii în palmares (2 Cupe şi 2 Supercupe ale României)
Transferuri internaționale 2026, mercato de vară. Colegul lui Dennis Man, transfer de vis...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de vară. Colegul lui Dennis Man, transfer de vis la Bayern Munchen după ce a înscris în poarta Braziliei la CM
Cât costă 20 de secunde de publicitate pe Antena 1 în perioada Campionatului...
Fanatik
Cât costă 20 de secunde de publicitate pe Antena 1 în perioada Campionatului Mondial! Comparaţia cu alte ţări şi cu meciurile României la Euro 2024
Prima fotografie cu Darius Olaru în echipamentul lui Union Saint-Gilloise. Foto
Fanatik
Prima fotografie cu Darius Olaru în echipamentul lui Union Saint-Gilloise. Foto
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Nu l-au lăudat pe Nicolae Ceaușescu și au plătit scump! Primă absurdă pentru...
iamsport.ro
Nu l-au lăudat pe Nicolae Ceaușescu și au plătit scump! Primă absurdă pentru calificarea la Mondialul din 1970
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!