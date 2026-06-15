Cu ce buget ataca Sepsi noul sezon din SuperLiga! Trei jucători noi sub comanda lui Ovidiu Burcă

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Sepsi Sf. Gheorghe a suferit o retrogradare şoc la finalul sezonului 2024-2025. Echipa patronată de Laszlo Dioszegy a trecut prin „purgatoriul” ligii secunde, , imediat după un sezon, iar şefii speră ca Sepsi să nu mai treacă prin coşmarul din ultimul an.

Sepsi, buget de 6 milioane de euro la revenirea în SuperLiga

De altfel, este prima echipă care a sunat adunarea pentru SuperLiga, pe data de 8 iunie. Covăsnenii urmează să efectueze un stagiu de pregătire în Bulgaria până la startul sezonului, care e programat să înceapă în weekendul 18-19 iulie.

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Din informaţiile FANATIK, Sepsi va avea la dispoziţie un buget în jur de 6 milioane de euro pentru viitorul sezon, care ar urma să crească în cazul în care echipa lui Burcă îşi va îndeplini obiectivele şi va ţinti mai sus. Dar cu aceşti bani, Sepsi îşi propune salvarea de la retrogradare.

Până acum, echipa lui Ovidiu Burcă a semnat cu , şi cu Bogdan Vătăjelu, contract valabil un an, clubul având opţiunea de a prelungi pe încă un sezon. Clubul îşi propune să facă şi alte transferuri, vizate fiind poziţiile de mijlocaş şi atacant.

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Trei jucători noi sub comanda lui Burcă!

Au revenit la Sepsi după împrumuturi: Giovani Ghimfuş de la Metaloglobus, Mihajlo Nescovic de la Buducnost, dar şi Akos Nistor de la Kecskemeti. Jucătorii sunt la comanda antrenorului, care se va hotărî în funcţie de cum arată în pregătire dacă îi va păstra sau nu în lot.

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În acest sezon au promovat trei echipe în SuperLiga. Este vorba de Corvinul Hunedoara, Sepsi Sf. Gheorghe şi FC Voluntari, care a trecut de Hermannstadt, după baraj. Chindia Târgovişte a fost la un pas de surpriză, dar Farul s-a salvat după executarea loviturilor de departajare.

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