Cu ce dependență s-a confruntat Alina Eremia: “M-a măcinat așa mult timp”. La ce nu poate renunța

Alina Eremia a recunoscut că s-a confruntat mult timp cu o dependență pe care o au foarte multe persoane. Vedeta încearcă să fie mai atentă și să ducă un stil de viață sănătos.

Cu ce dependență s-a confruntat Alina Eremia

s-a luptat cu o dependență care le dă multor persoane bătăi de cap. Este vorba despre dependența de zahăr, pe care nu îl poate evita nici acum complet, dar încearcă să fie mai precaută.

ADVERTISEMENT

“Dependența de zahăr. A fost o dependență care m-a măcinat așa mult timp. Nu te gândi că acum pot să evit de tot zahărul, încerc să am grijă.”, a dezvăluit Alina Eremia în cadrul .

are grijă la ceea ce mănâncă și își calculează mereu caloriile cu ajutorul unei aplicații. Artista încearcă să se mențină în formă nu neapărat pentru că ar fi deranjată de kilogramele în plus, ci pentru că vrea să trăiască sănătos.

ADVERTISEMENT

Cântăreața nu ține o anumită dietă și nici nu încurajează acest lucru.

“Eu îmi calculez caloriile. Am o aplicație unde îmi trec tot ce mănânc în ziua respectivă și cumva îți face și schematic așa, câte grăsimi ai consumat, câtă proteină. Încerc să fiu în parametrii normali, am foarte mare grijă ce mănânc.

Nu țin vreo dietă, nu țin vreun regim, nu încurajez chestia asta. Am avut 12 kg în plus… Am avut multe kg în plus și nu e ca și cum nu le purtam cu mândrie, nu aveam o problemă.

ADVERTISEMENT

Am ajuns într-un punct în care am zis că vreau să arăt altfel, vreau să fiu mai sănătoasă, vreau să am grijă ce mănânc.”, a mai spus ea.

Alina Eremia a avut probleme cu depresia

În urmă cu câțiva ani, Alina Eremia a avut probleme din cauza depresiei. Vedeta a ajuns într-un punct în care își dorea să ia o pauză și să stea departe de lumina reflectoarelor.

ADVERTISEMENT

Artista a recunoscut că a pus foarte multă presiune pe ea. Din acest motiv a avut probleme cu pielea pe fond nervos.

ADVERTISEMENT

“Faptul că am pus atât de multă presiune pe mine, mi-a dezvoltat acum 3-4 ani o urticarie alergică, foarte nasoală. Eram plină de bube din cap până în picioare.

Chestia asta a durat vreo trei luni, nu exista vreun tratament. Era pe fond nervos, faptul că nu eram eu ok cu mine și că erau atâtea probleme care trebuiau să fie rezolvate.

Trebuiau concluzionate și să înțeleg eu mai multe despre mine, iar când am acceptat totul, am zis: Bă, de acum încolo nu o să mai pun presiune pe mine.”, a mai dezvăluit fosta actriță din Pariu cu viața.