Cu ce echipă a comparat-o antrenorul lui Alashkert pe CFR Cluj: „Încearcă să creeze haos!”

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CFR Cluj începe aventura europeană în turul doi preliminar din Conference League. , echipă care a avut un meci maraton în primul tur preliminar, împotriva celor de la Yelimay Semey, încheiat după executarea loviturilor de departajare, scor 6-5.

CFR Cluj, comparată cu Urartu de antrenorul armenilor!

Antrenorul armenilor, Vahe Gevorgyan, i-a comparat pe cei de la CFR Cluj cu Urartu, echipă care a încheiat pe locul 5 în sezonul recent încheiat, dar care are un stil deschis, la fel cum spune tehnicianul lui Alashkert despre CFR Cluj:

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„Este dificil să compari CFR Cluj cu echipele din Armenia, deoarece fiecare adversar din competițiile europene are propriul stil de joc distinctiv. Totuși, în ceea ce privește abordarea, i-aș compara cu Urartu.

Atunci când au posesia, încearcă să creeze haos, caută spații libere, le place să controleze mingea și practică un fel de ‘fotbal total’, cu rotații frecvente ale jucătorilor în teren. Este o echipă interesantă”, a spus Geyorgyan pentru .

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Urartu este o mai veche cunoştinţă a echipelor româneşti în cupele europene. În sezonul 2023-2024, Farul Constanţa a eliminat echipa armeană în turul doi preliminar din Conference League după victorii cu 3-2 în ambele confruntări. De la echipa armeană au fost şi Grigoryan la Farul.

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Ardelenii, coşmar cu echipele din Armenia! Eliminaţi de Pyunik în primul tur preliminar din UCL

Antrenorul armenilor a fost întrebat şi de dubla pe care CFR Cluj a avut-o cu Pyunik Erevan în primul tur preliminar al Champions League din 2022. Atunci, ardelenii au suferit o eliminare ruşinoasă, 3-4 după loviturile de departajare:

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„Meciurile împotriva celor de la Pyunik au avut loc acum ceva timp. Multe s-au schimbat de atunci, inclusiv antrenorul, așa că nu am analizat în detaliu acele partide. Am analizat foarte amănunțit echipa actuală a celor de la CFR Cluj. Aceștia au disputat deja primul meci din campionat în acest sezon. Sunt o echipă foarte puternică și știm cu toții că acest club are o istorie bogată. Ne respectăm adversarii, dar nu ne temem de nimeni”, a spus Geyorgyan.