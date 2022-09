Cu ce echipă a ținut Alexandru Arșinel, martor la finala de la Sevilla ’86. Actorul alesese între CSA Steaua și FCSB

(83 de ani), iar publicația noastră i-a dedicat mai multe materiale speciale.

Alexandru Arșinel a vorbit despre conflictul dintre FCSB și CSA Steaua: „Nu neapărat pentru Gigi Becali”

s-a implicat de asemenea în conflictul de identitate al Stelei și a susținut echipa din SuperLiga: „Cu FCSB, FCSB, da, da. Nu neapărat pentru Gigi Becali. Îl apreciez pentru ceea ce face, a băgat bani mulţi în fotbal”, povestea fostul actor la .

Deși nu era un fan al lui Becali, Arșinel a explicat de ce îl respectă: „A ridicat mulţi fotbalişti. Îi mişcă, îi ridică… Vă reamintesc că-l apreciez din punct de vedere al investiţiilor”.

Ba mai mult, considera că fără milioanele sale de euro, Liga 1 ar fi putut intra în colaps: „S-ar fi putut ca fără investiţiile lui Becali, o parte a fotbalului românesc să dispară. Faptul că de undeva au venit nişte bani aproape permanent…”.

Alexandru Arșinel: „Sunt credincios clubului Steaua de fotbal”

Faptul că echipa lui Gigi Becali și-a schimbat numele din Steaua în FCSB, nu l-a deranjat pe actor: „Sunt credincios clubului Steaua de fotbal, faptul că şi-a schimbat câteva litere în faţă nu m-a determinat să renunţ… Nu am o pasiune specială pentru fotbalul jucat pe stadionul Steaua. Am o pasiune faţă de jucătorii care au creat…”.

Arșinel a fost surprins de lipsa de unitate între foștii mari jucători de la Sevilla: „M-a surprins că foşti colegi de la Steaua nu au putut să-şi dea mâna şi să meargă pe o anumită direcţie. Regret că nu s-au înțeles. Mi se pare stupid. Păcat de tot acest circ”, a mai spus fostul mare actorul.

De altfel, Alexandru Arșinel a fost printre puținii suporteri români care au avut prilejul să vadă finala din 1986 dintre Barcelona și Steaua de pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan. Arșinel a fost prezent până și la Supercupa Europei de la Monte Carlo: „Când am ajuns în București, țineam cu CCA. Fusesem prezent, atât la celebra finală de la Sevilla, din 1986, când au câștigat Cupa Campionilor, cât și la Monte Carlo, în 1987, când au câștigat Supercupa Europei. Așa că în cele din urmă am rămas stelist”, mai declara actorul într-un interviu pentru .

Îndrăgitul actor a mers pe stadion chiar în ultimii ani ai vieții, alături de fostul patron al Stelei: „Am mai fost la vreo două meciuri. M-a luat Viorel Păunescu, care știe că sunt stelist. A și bătut atunci Steaua, ceea ce l-a făcut să-mi zică să vin mai des. Însă am ceva probleme de familie, de sănătate și nu mai pot”, spunea Arșinel în urmă cu cinci ani.

Alexandru Arșinel a jucat fotbal și a avut o funcție de conducere la Sportul Studențesc: „M-a întristat situația lor ulterioară”

Născut la Iași, Alexandru Arșinel a jucat fotbal în Copou, fiind un marcator înnăscut: „Am început la copii și juniori la Progresul Iași, iar mai apoi la echipa Știința Medicina. De asemenea, am mai practicat tirul. Fratele meu a fost arbitru internațional de tir. Mă pasiona la un moment dat foarte tare, devenind campionul județului Iași la GECO.

Jucam centru atacant. Dădeam tot timpul goluri. Că loveam, cu piciorul, capul, spatele, mingea intra mereu în poarta adversă. Eram băftos”, a mai spus Arșinel pentru sursa citată.

Alexandru Arșinel a continuat să facă sport și la facultate, unde a fost în echipa de volei: „Am fost în echipa de volei a institutelor de artă (Conservator-Teatru-Arte plastice), evoluând într-un campionat inter-universitar al Capitalei. Am avut un om deosebit ca profesor de sport, Papa Hirsch”.

Fostul mare actor a fost pentru o scurtă perioadă suporter al Rapidului, iar apoi a avut o funcție la Sportul Studențesc: „Apoi, am trecut pe la Rapid, unde era nașul meu, Petre Bendiu, ani buni medicul echipei. Am ajuns și la Sportul Studențesc, fiind foarte bun prieten cu președintele clubului, Mac Popescu. Chiar am făcut parte din echipa managerială a celor din Regie. Legat de Sportul, m-a întristat situația ei ulterioară. Însă după ce Hagi s-a transferat la Steaua, am revenit și eu la roș-albaștri”.

Alexandru Arșinel a jucat tenis cu Ilie Năstase și Ion Țiriac: „L-am avut ca partener în tinerețe”

Alexandru Arșinel era și un fan al tenisului de câmp, iar în tinerețe a împărțit terenul cu „Nasty”: „Îmi place și tenisul de câmp. Mai în tinerețe, l-am avut partener pe marele Ilie Năstase cu care sunt vechi prieten. Am mai jucat și cu Țiriac, cu frații Viziru”.

Arșinel a fost dezamăgit însă că Ion Țiriac nu s-a implicat la Dinamo: „N-au fost nişte susţinători puternici. Mă surprinde altceva. Că un dinamovist, un mare, mare sportiv al Românei şi un miliardar al ţării ăsteia nu a încercat să sprijine clubul. Mă refer la Ion, da, la Ion Ţiriac. N-ar fi fost o problemă pentru el să încurajeze o echipă de conducere. Nu neapărat ca să se ocupe. Lui Ion Ţiriac nu-i poate comanda nimeni ce să facă. Nu face ceva dacă nu miroase el că totul e în regulă. Dar mă surprinde”.

Fostul mare actor era și fan al Simonei Halep și a avut o relație foarte apropiată cu foștii mari handbaliști ai Stelei: „Apropo, o simpatizez mult Simona Halep, micuță dar puternică. Îmi mai place handbalul, unde la băieți dominam cândva lumea.

Am avut o mulțime de prieteni dintre jucătorii acelor vremuri. Nu-mi scăpa vreun meci. Agreez și gimnastica. Ani de zile am fost alături de marile noastre campioane. Din păcate nici aici lucrurile nu mai funcționează cum trebuie”.