Cu ce echipă de fotbal ține Dara, câștigătoarea Eurovision 2026. Cântăreața, în tricoul ”coșmarului” lui Cristi Chivu

Dara, pe numele ei Darina Nikolaeva Iotova, este cântăreața din Bulgaria care a dat peste cap toate calculele și analizele specialiștilor în ediția Eurovision 2026, organizată la Viena (Austria). Tânăra de 27 de ani a obținut cele mai multe voturi, la mare distanță de Israel și România, care au completat podiumul. Artista din țara vecină ar fi și o fană a ”sportului rege”. Cu ce echipă de fotbal ar ține ea.

Sâmbătă, 16 mai, la Viena, Dara, a câștigat categoric concursul muzical Eurovision 2026. Artista din țara vecină a cucerit Europa și a pus mâna pe unul dintre cele mai prestigioase trofee muzicale din lume cu piesa sa ”Bangaranga”. Bulgăroaica a triumfat la cea de-a 70-a ediție a concursului în cel mai categoric mod posibil. A primit cele mai multe voturi atât din partea juriului profesionist – 204, cât și a publicului – 312 de pe continent.

Peste noapte practic, . Zeci de milioane de oameni cântă ”Bangaranga”. Această piesă va răsuna cu siguranță mult timp de acum înainte prin cluburi sau în media. Viața tinerei din Bulgaria încă este o necunoscută pentru mulți. Unii au vrut să afle ce preferințe are Dara în materie de fotbal. Are aceasta vreo echipă favorită?

Este cunoscut faptul că Dara e originară din Varna. Aparent, pe rețelele de socializare este destul de zgârcită în a-și afișa preferințele sportive. Cert este că nu are postări despre Spartak sau Cherno More, echipele cele mai cunoscute din zona natală. În schimb, tot de pe platformele de social-media am aflat cu ce echipe de pe plan internațional ar putea ține Dara.

Cel mai probabil, aceasta este fană AC Milan. În octombrie 2024, la o zi după ce Rossoneri s-au impus cu 3-1 într-un meci din UEFA Champions League, cu Club Brugge, Dara s-a pozat în tricoul echipei italiene. Ea a postat imaginea pe contul său de Instagram. A strâns imediat aproape 12 mii de aprecieri și mai multe comentarii.

Pe aceeași platformă de socializare, anterior, în iunie 2024, Dara a publicat fotografii cu o echipă de fotbal de peste ocean. Este vorba de LA Galaxy. Nu este clar dacă cântăreței îi place cu adevărat echipa din Conferința de Vest a SUA. scrie că, în acest caz, ar fi fost doar o decizie de marketing. Cu tricoul lui Galaxy a urcat atunci Dara pe scena din Plovdiv pentru un concert.

AC Milan, coșmarul intern al lui Cristi Chivu în acest sezon de Serie A

Duminică, 17 mai, Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a remizat cu Verona, scor 1-1, în runda cu numărul 37 din Serie A. Campioni matematic încă din urmă cu două runde, din urmă cu 24 de ore. În acest sezon, Cristi Chivu a luat și Cupa Italiei. A reușit eventul în primul său sezon la echipa pentru care a și jucat.

Doar două pete mai întunecate a avut Interul lui Chivu în acest sezon. Fără îndoială, prima este cea din UEFA Champions League, acolo unde finalista din sezonul trecut a fost bătută tur-retur de Bodo Glimt. A fost atunci o dublă în play-off-ul pentru ”optimi”.

Pe plan intern, românul a avut un mic coșmar. Acesta s-a numit AC Milan. Lautaro Martinez, Thuram & co. au pierdut ambele meciuri din Serie A contra rivalei din oraș. A fost însă insuficient pentru ca Interul să mai fie oprit din drumul spre Scudetto.