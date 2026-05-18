Cu ce echipă de fotbal ține Dara, câștigătoarea Eurovision 2026. Cântăreața, în tricoul ”coșmarului” lui Cristi Chivu

Dara, pe numele ei Darina Nikolaeva Iotova, este cântăreața din Bulgaria care a dat peste cap toate calculele și analizele specialiștilor în ediția Eurovision 2026, organizată la Viena (Austria). Tânăra de 27 de ani a obținut cele mai multe voturi, la mare distanță de Israel și România, care au completat podiumul. Artista din țara vecină ar fi și o fană a ”sportului rege”. Cu ce echipă de fotbal ar ține ea.
Sâmbătă, 16 mai, la Viena, Dara, a câștigat categoric concursul muzical Eurovision 2026. Artista din țara vecină a cucerit Europa și a pus mâna pe unul dintre cele mai prestigioase trofee muzicale din lume cu piesa sa ”Bangaranga”. Bulgăroaica a triumfat la cea de-a 70-a ediție a concursului în cel mai categoric mod posibil. A primit cele mai multe voturi atât din partea juriului profesionist – 204, cât și a publicului – 312 de pe continent.
Peste noapte practic, Dara a devenit o vedetă de talie mondială. Zeci de milioane de oameni cântă ”Bangaranga”. Această piesă va răsuna cu siguranță mult timp de acum înainte prin cluburi sau în media. Viața tinerei din Bulgaria încă este o necunoscută pentru mulți. Unii au vrut să afle ce preferințe are Dara în materie de fotbal. Are aceasta vreo echipă favorită?
Este cunoscut faptul că Dara e originară din Varna. Aparent, pe rețelele de socializare este destul de zgârcită în a-și afișa preferințele sportive. Cert este că nu are postări despre Spartak sau Cherno More, echipele cele mai cunoscute din zona natală. În schimb, tot de pe platformele de social-media am aflat cu ce echipe de pe plan internațional ar putea ține Dara.
Cel mai probabil, aceasta este fană AC Milan. În octombrie 2024, la o zi după ce Rossoneri s-au impus cu 3-1 într-un meci din UEFA Champions League, cu Club Brugge, Dara s-a pozat în tricoul echipei italiene. Ea a postat imaginea pe contul său de Instagram. A strâns imediat aproape 12 mii de aprecieri și mai multe comentarii.
Pe aceeași platformă de socializare, anterior, în iunie 2024, Dara a publicat fotografii cu o echipă de fotbal de peste ocean. Este vorba de LA Galaxy. Nu este clar dacă cântăreței îi place cu adevărat echipa din Conferința de Vest a SUA. Presa bulgară scrie că, în acest caz, ar fi fost doar o decizie de marketing. Cu tricoul lui Galaxy a urcat atunci Dara pe scena din Plovdiv pentru un concert.
Duminică, 17 mai, Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a remizat cu Verona, scor 1-1, în runda cu numărul 37 din Serie A. Campioni matematic încă din urmă cu două runde, jucătorii de pe San Siro au primit trofeul de campion la finalul meciului din urmă cu 24 de ore. În acest sezon, Cristi Chivu a luat și Cupa Italiei. A reușit eventul în primul său sezon la echipa pentru care a și jucat.
Doar două pete mai întunecate a avut Interul lui Chivu în acest sezon. Fără îndoială, prima este cea din UEFA Champions League, acolo unde finalista din sezonul trecut a fost bătută tur-retur de Bodo Glimt. A fost atunci o dublă în play-off-ul pentru ”optimi”.
Pe plan intern, românul a avut un mic coșmar. Acesta s-a numit AC Milan. Lautaro Martinez, Thuram & co. au pierdut ambele meciuri din Serie A contra rivalei din oraș. A fost însă insuficient pentru ca Interul să mai fie oprit din drumul spre Scudetto.