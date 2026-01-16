Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, George Simion. Liderul AUR a spus clar și deschis

ADVERTISEMENT

George Simion, liderului partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), cel care a fost la un pas, în mai 2025, de a ajunge președintele României, a spus cu dese ocazii, cu ce echipă de fotbal ține, atât din plan intern, cât și extern.

Pe scurt: George Simion și echipa de fotbal pe care o susține

Echipa de suflet a lui George Simion : a fost fanul grupării Steaua București, încă din copilărie. De ce a renunțat, treptat, la pasiunea sa

: a fost fanul grupării Steaua București, încă din copilărie. De ce a renunțat, treptat, la pasiunea sa Cu ce echipă din Europa ține liderul AUR : favorita politicianului este AC Milan, gruparea de prim-plan din Serie A

: favorita politicianului este AC Milan, gruparea de prim-plan din Serie A Primul stadion pe care a mers George Simion : surprinzător, nu a fost Ghencea, ci Giulești, arena marii rivale a ”militarilor”

: surprinzător, nu a fost Ghencea, ci Giulești, arena marii rivale a ”militarilor” Cum s-a poziționat George Simion în conflictul FCSB – Steaua: ”Trebuie să avem o singură Steaua, după cum trebuie să avem o singură Craiova”.

Declarația completă a lui George Simion despre fotbal

George Simion (39 de ani) a fost, în primăvara anului trecut, în pole-position pentru a deveni președinte al României. În primul tur al prezidențialelor, acesta a luat un scor istoric pentru AUR: 40,96%. L-a înfruntat apoi pe Nicușor Dan (care obținuse 20,99% în turul I). Acesta din urmă a întors spectaculos situația în ”finală” și a devenit șeful statului.

În acest context al alegerilor și a posibilității ca un politician relativ nou să ajungă președinte, opinia publică a vrut să afle mai multe informații despre Simion. Fanii fotbalului au vrut să știe care este echipa sa favorită. Actualul deputat nu s-a ferit din a-și expune public afinitățile de microbist.

”Eram stelist în copilărie. Sunt un admirator al fotbalului italian. Favorita mea era AC Milan, echipa lui Berlusconi, cu Maldini, cu George Weah. Favoriții mei? Oscilam între Răducioiu și Ilie Dumitrescu. Și Lăcătuș îmi plăcea, dar acum aș spune categoric că Gheorghe Hagi a fost cel mai mare.

Din păcate nu prea mai urmăresc fotbalul, de când am început să lupt foarte mult pentru Basarabia și lupt pentru reîntregire. Am mai mers doar la meciurile României. Mă pasionează și rugbyul, handbalul, tenisul, dar am foarte puțin timp să mai urmăresc. Nu mai este același fotbal ca în copilărie, când îmi era drag și mă simțeam reprezentat de sportivii din acele vremuri. S-a pierdut ceva, nu știu exact unde. Poate cu această globalizare, cu prea multă publicitate în jurul fenomenului. Poate și societatea a evoluat greșit, dar nu mai e sportul din anii 1990”, a spus George Simion, după apariția pe scena politică, potrivit .

De ce a ales George Simion această echipă: motive, origini, legături personale

Pasiunea lui Simion pentru fotbalul intern a apărut încă din copilărie. Născut în 1986, un an istoric pentru ”sportul rege” din țară, este lesne de înțeles cu ce echipe putea acesta să simpatizeze. Fără îndoială, alegerea lui pentru Steaua a venit în mod natural. În anii 90, ”militarii” alcătuiau echipa cea mai populară și mai performantă din România. A fost minunea de la Sevilla ’86, apoi performanțele ulterioare interne și externe.

Simion a mai afirmat în dese rânduri că a crescut ascultând emisiuni radio clasice. Amintim aici ”Fotbal minut cu minut”. A fost apoi atras rapid de Steaua legendarilor Duckadam, Lăcătuș, Hagi sau Boloni.

Pe ce stadion a fost prima oară George Simion

Extrem de interesant este faptul că George Simion a devenit fan al Stelei deși tatăl său era rapidist. De altfel, în Giulești s-a întâmplat pentru prima oară, când era mic, ca Simion să calce pe un stadion. Cu toate că tatăl său era suporter Rapid, actualul politician a fost cucerit de galeria stelistă. A mers ulterior și la meciuri pe Ghencea și a fost impresionat de peluză.

”Eram la țară și ca orice copil îl bâzâiam pe tata. ‘Promite-mi că mă duci la un meci!’ Nu știu cât aveam, 5-6 ani, ascultam la radio Fotbal minut cu minut, Adrian Fetecău, Ilie Dobre, Sebastian Domozină, generația aceea de aur, și era fascinant pentru mine.

Eu așa am visat și am reținut toată țara, prin Fotbal minut cu minut, se transmitea și Liga 2. Eram la țară, l-am rugat pe tata. Ca să împace și capra și varza, m-a dus la un meci al Rapidului, pentru că în același timp s-au putut duce și fetele la teatru. Și noi ne-am dus la un meci Rapid cu Sibiu, mi l-am adus aminte pe Radu Niculescu, când juca la Sibiu, și fetele, nu știu la ce piesă de teatru, nu m-a interesat”, a spus Simion, conform .

De ce nu vrea să audă de FCSB-ul lui Gigi Becali

În cele mai recente interviuri acordate în presa internă, s-a stins complet în jurul anilor 2002–2003. Acesta este de părere că clubul ”Steaua a murit” imediat după ce a fost preluat de Gigi Becali.

”Steaua a murit când a luat-o Becali. În sufletul meu, Steaua e aceea a lui Duckadam și Lăcătuș. Pentru mine, Steaua nu mai există în nicio formă. De prin 2002–2003 n-am mai ținut cu nicio echipă de club. A murit atunci Steaua, după aceea a fost o sciziune la nivelul conducerii, acționariatului, la nivelul suporterilor”, a mai afirmat Simion, în presa sportivă.

Contre cu Gigi Becali

Contrele dintre George Simion și Gigi Becali, care au avut și un istoric fotbalistic, plecând de la afirmația că ”Steaua a murit când a luat-o Becali”, s-au extins ulterior și în zona politică. În mai puțin de doi ani, relația Simion – Gigi Becali a fost una intensă, cu multiple episoade calde și reci.

Cronologic, la începutul lui 2025, Becali a demisionat din AUR, după unele disputele legate de candidaturile la prezidențiale. Anterior, afaceristul vorbea de Simion ca de ”copilul meu”, îi dădea bani (pentru unele companii) și brânză (la nuntă).

Ulterior au apărut ”fisuri”. Becali l-a acuzat pe Simion că l-a ”păcălit” și că e ”viclean”, ”mincinos”. Simion nu a rămas dator și a replicat, afirmând că Becali e ”teleghidat de sistem” și că nu a fost niciodată prieten adevărat. Relația dintre cei doi s-a mai ameliorat în mai 2025. În campania prezidențială, Becali l-a susținut pe Simion în turul 2, împotriva lui Nicușor Dan.

Ce spune George Simion despre războiul FCSB vs Steaua

, George Simion și-a exprimat o poziție destul de clară și constantă în ultimii ani. Pentru liderul AUR, Steaua adevărată a murit în 2003, odată cu preluarea clubului de către Gigi Becali.

Fostul candidat la funcția supremă în stat a militat de-a lungul timpului pentru reconciliere: ”Trebuie să avem o singură Steaua, după cum trebuie să avem o singură Craiova.Ca viitor președinte (n.r. declarație făcută în campania electorală din 2025), am această atribuție de mediator și voi pune toate părțile la masă. Sper să avem o echipă Steaua care să respecte atât palmaresul, cât și dorința suporterilor”.