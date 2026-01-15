Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, Nicușor Dan. Președintele României a recunoscut un singur lucru

ADVERTISEMENT

Milioane de fani ai ”sportului rege”, fie că vorbim de cei care l-au votat sau de cei din tabăra adversă, se întreabă cu siguranță cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, Nicușor Dan. Nu cu mult timp în urmă, președintele României a dat o serie de indicii în acest sens.

Pe scurt: ce a spus Nicușor Dan despre echipa lui de suflet

Cu ce echipă de fotbal ține Nicușor Dan : o întrebare la care o să găsești răspunsul mai jos

: o întrebare la care o să găsești răspunsul mai jos De unde este echipa de suflet a președintelui : clubul de care se simte atașat Nicușor Dan vine din Capitală

: clubul de care se simte atașat Nicușor Dan vine din Capitală Sportul la care a participat cel mai des : handbalul

: handbalul Când vine Nicușor Dan la meci: după ce băiețelul său va fi mai mare

Dată fiind poziția sa în vârful statului și pentru a nu-și atrage probabil unele antipatii, Nicușor Dan nu a dat un răspuns direct la întrebarea ”Cu ce echipă de fotbal țineți?”.

ADVERTISEMENT

În ciuda acestui aparent mister, fostul primar al Capital, devenit ulterior lider la Palatul Cotroceni, a dat totuși un ”pui” de indiciu. El a spus că este fanul unei echipe din București.

Încă de când se afla la conducerea celui mai important oraș din țară, . CSM București, după cum se știe, este un club finanțat de Primăria Capitalei.

ADVERTISEMENT

Pe viitor, președintele României dă garanții că va fi văzut mult mai des la competițiile sportive interne. Nicușor Dan promite că va face acest lucru de îndată ce băiețelul său, Antim (acum în vârstă de 3 ani) va crește.

ADVERTISEMENT

Întrebarea directă: ”Cu ce echipă țineți?” Răspunsul lui Nicușor Dan

Aproape mereu, fanii fotbalului din România au fost interesați să afle ce echipe de suflet au figurile importante din statul român. De când Traian Băsescu s-a afișat cu staff-ul clubului Steaua (actuala FCSB), după ce roș-albaștrii au eliminat Rapidul în celebrul sfert UEFAntastic din 2006, șefii de stat din țara noastră au fost mereu priviți cu alți ochi.

Nicușor Dan este, se pare, opusul lui Băsescu atunci când vine vorba de exprimarea simpatiilor de microbist. Actualul președinte admite că este fan al fotbalului, dar se ferește să spună cu cine ține exact. Întrebat la o emisiune de la cu ce echipă de fotbal ține, Nicușor Dan a fost doar parțial transparent: ”N-am răspuns niciodată la întrebarea asta. Cu o echipă din București”, a spus șeful statului, cu zâmbetul pe buze.

ADVERTISEMENT

De ce a ales să nu spună numele echipei

Mulți se întreabă, în același timp, de ce a ales Nicușor Dan să păstreze anonim numele echipei de fotbal cu care ține. Acesta doar a confirmat că e una din București. Cel mai probabil, a făcut-o din motive de discreție. Acesta vrea să evite o polarizare, aspect care i se potrivește perfect profilului său politic și personal.

Politic, Nicușor Dan a fost mereu ”independent”. Ca microbist, asta s-ar traduce ”neutru”. Mereu, fostul primar s-a ferit de orice subiect care ar putea diviza fanii fotbalului din București. Este știut faptul că, în Capitală, echipele Steaua/FCSB, Dinamo sau Rapid au un bazin uriaș de fani. Nicușor Dan urmărește, în 2030, un al doilea mandat la Cotroceni, astfel că el nu vrea să se pună rău cu o parte din fani.

Ce a mai spus despre fotbal și mersul pe stadion

Încă de când era tânăr, președintele petrecea mult timp pe terenul de sport, la fotbal sau la ping-pong: ”Aveam ore de la 8 la 12. Apoi, jucam tenis de masă de la 12 la 3. Ne dădea afară femeia de serviciu când pleca acasă”, a spus șeful statului, în emisiunea ”La Cină” din urmă cu un an.

În ceea ce privește fotbalul și prezența sa printre fani, pe stadioane, președintele României spune că preferă, momentan, să urmărească meciurile de acasă, pentru a economisi timp. A fost un singur sport care l-a scos din casă pe fostul primar: handbalul feminin.

De altfel, la nici o lună după ce a fost ales președintele României, Nicușor Dan a participat, în Sala Polivalentă din Capitală, la Gala Neagu, meci de retragere a legendei handbalului românesc. În debutul evenimentului, președintele i-a oferit un buchet de flori Cristinei Neagu. Apoi, spre finalul partidei demonstrative a avut parte de surpriza serii. Șeful statului a fost invitat să arunce la poartă.

Când a devenit președinte Nicușor Dan

. În primul tur, organizat pe 4 mai, fostul edil al Capitalei s-a clasat pe locul al doilea cu 20,99% din voturi. George Simion (AUR), cu 40,96% din voturi, a triumfat în scrutinul inaugural.

Ulterior, după intrarea în turul al doilea, forțele pro-europene de centru-dreapta și-au declarat sprijinul pentru Nicușor Dan. Acesta avea să câștige alegerile în turul al doilea (18 mai 2025) cu 53,6% față de 46,4% pentru George Simion, devenind președinte al României.

Cu ce echipe de fotbal au ținut Iliescu, Constantinescu, Băsescu sau Iohannis

Dacă Nicușor Dan este mai diplomat când vine vorba de echipa sa de suflet, alți președinți ai României nu s-au ferit din a-și exprima public simpatiile. Ion Iliescu, care a condus țara imediat după Revoluție, apoi între 1990–1996 și 2000–2004, ținea cu Rapid București.

„Cu Rapid am ținut, pentru că eram fiu de ceferist și am copilărit pe lângă Podul Grant. În 1939 am văzut când s-a inaugurat stadionul din Giulești, locuiam în apropiere și treceam podul să merg la niște cunoștințe în Crângași. S-a organizat o mare acțiune, se numea Ceferiada.

Apoi, când m-am ocupat de Sportul, am ținut cu ei. Când m-am ocupat de echipele studențești, o vreme Timișoara era spaima Stelei. Vreo zece ani, Steaua nu reușea să câștige la Timișoara. Când m-am dus acolo în 1971, Timișoara slăbise. Se afirma însă Craiova. Am fost atunci la meciul Timișoarei de pe teren propriu cu Craiova.

Jos pălăria, era echipa de glorie a Craiovei cu Ștefănescu, Ungureanu, Oblemenco, erau Bălan și Crișan extreme. Au câștigat pe merit, iar timișorenii i-au aplaudat la sfârșit pe craioveni, fiindcă le-au dat o lecție de fotbal. La Cluj era un centru de atletism foarte puternic.

Baza era pe lângă Universitatea din Cluj. Cel mai bun antrenor de atletism din România era profesorul Arnăutu. Acolo, Moina a stabilit recordul național la suta de metri: 10,4. Printre altele, Arnăutu se ocupa de pregătirea fizică a fotbaliștilor. Îmi plăcea această atmosferă de solidaritate și de conlucrare între ei”, dezvăluia Iliescu, pentru , în urmă cu 12 ani.

În ceea ce-l privește pe Emil Constantinescu, acesta era mai degrabă un mare susținător al naționalei României. De altfel, a fost prezent la meciuri importante, inclusiv la EURO și Mondial.

La polul opus lui Constantinescu a fost Traian Băsescu. Acesta este fan declarat al Stelei / FCSB. El a fost prezent, alături de Gigi Becali, la celebrul ”Golden Blitz” în 2006, după eliminarea Rapidului în sferturile Cupei UEFA. ”Eu sunt stelist, țin cu Steaua”, a spus Băsescu, la Look Sport, în 2011.

În fine, Klaus Iohannis s-a evidențiat ca un alt președinte ”retras”. El nu a declarat niciodată public că ar avea o echipă favorită din România. Originar din Sibiu, s-a speculat că ar ține cu Hermannstadt sau FC Sibiu. Clubul din urmă l-a condus ca președinte în anii 2000 când era primar.