, Biserica Catolică are un nou lider spiritual: . La 69 de ani, Robert Francis Prevost, american cu origini franceze și spaniole, a fost ales joi, 8 mai 2025, al 267-lea Papă din istorie.

Papa Leon al XIV-lea este fanul echipei peruane Juan Aurich

Noul Suveran Pontif are o legătură specială cu fotbalul peruan, în special cu istorica echipă Juan Aurich din Chiclayo, informează site-ul . Această afinitate, susțin peruanii, se datorează perioadei îndelungate petrecute în Peru, unde a activat ca misionar și episcop în regiunea Chiclayo, în perioada 2014-2023.

Clubul Juan Aurich, înființat în 1922, evoluează în prezent în Liga a 3-a peruană și are în palmares un titlu de campioană națională, obținut în anul 2011. În timpul șederii sale în Peru, Prevost a dezvoltat relații strânse cu comunitatea locală și cu lumea sportului.

Legăturile cu fostul președinte al Federaței Peruane de Fotbal

O fotografie notabilă îl surprinde alături de Edwin Oviedo, fostul președinte controversat al Federației Peruane de Fotbal (FPF) și fost conducător al clubului Juan Aurich. Această imagine evidențiază conexiunea sa cu fotbalul peruan și cu echipa Juan Aurich.

Edwin Oviedo a condus Federația Peruană de Fotbal între anii 2014 și 2017, până când a fost condamnat la închisoare. Deși Papa Leon al XIV-lea nu a făcut declarații publice privind simpatia sa pentru o echipă de fotbal, legăturile sale cu Juan Aurich și cu fotbalul peruan sunt evidente.

Unele publicații sugerează că Papa Leon al XIV-lea ar putea simpatiza și cu alte echipe locale, precum Universidad César Vallejo sau Club Juan Pablo II. Potrivit , aceste ipoteze se bazează atât pe relațiile strânse pe care le-a avut cu comunitățile locale din Peru, cât și pe încărcătura simbolică a numelui Clubului Juan Pablo II, inspirat de unul dintre cei mai îndrăgiți papi ai epocii moderne.

⛪️✝️ El Papa ( ) es hincha del Club en Perú 🇵🇪 | En Chiclayo, fue visto varias veces junto a , expresidente del citado club y de la Federación Peruana de Fútbol ⚽️ — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy)

Papa Leon al XIV-lea este pasionat de tenis

Dincolo de profilul său academic, teologie și matematică, noul Suveran Pontif se declară un mare pasionat de sport, în special de tenis.

”Mă consider un jucător amator de tenis de câmp. De când am plecat din Peru am avut puține oportunități să joc, dar sunt nerăbdător să mă întorc pe teren chiar dacă munca mea nu mi-a lăsat prea mult timp liber până acum”, declara Prevost într-un interviu din 2023 pentru . Sportul, spune el, face parte din viața oricărui om „normal” și îl ajută să mențină echilibrul interior.