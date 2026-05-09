Cu ce echipă de fotbal ține Paula Badosa. A trădat și și-a uimit până și familia

Una dintre cele mai apreciate tenismene din Spania, Paula Badosa, a oferit un interviu în afara zonei sale de confort. A discutat cu lejeritate și despre alte sporturi, precizând cu ce echipă de fotbal ține. Vedeta și-a uimit familia cu această afirmație.

Paula Badosa, detalii despre formația de fotbal preferată

În ultima perioadă cariera sportivă a fost în picaj, însă Paula Badosa (28 ani) nu renunță la tenis. E sinceră și deschisă cu comunitatea sa, povestind tuturor ce a pățit după ce . A ajuns pe poziția 102, tenismena spaniolă precizând că se confruntă cu probleme de ordin psihic și cu insomnie.

Social media este mediul unde discută frecvent despre situația neplăcută pe care o are, după ce a anulat definitiv din calendarul său participarea la Roland Garros. Tot în mediul virtual a distribuit o serie de . Sportiva face furori cu formele sale, iar acum a uimit cu o afirmație surpriză.

A dezvăluit care este echipa de fotbal preferată, dar și cum și-a supărat întreaga familie. În urmă cu ceva vreme ținea cu Barcelona, însă situația s-a schimbat în anul 2022. În momentul în care a primit o invitație la semifinala Ligii Campionilor dintre Real Madrid și Manchester City a schimbat tabăra complet.

„Revenirea lui Madrid m-a captivat atât de mult încât am decis să-mi schimb tricoul și de atunci sunt fan Real. Familia însă nu a acceptat deloc, toți, inclusiv prietenii, vor să mă omoare, la propriu”, a spus Paula Badosa, într-o discuție cu moderatorul Mario Suárez, în pocastul El Camino De Mario, relatează .

Mărturia Paulei Badosa despre tenis

Jucătoarea de tenis spaniolă recunoaște că nu se simte tocmai bine, mai ales după ultimele înfrângeri. A acumulat foarte multă frustrare după turneele de pe zgură din primăvară. Punctul culminant a venit la Madrid când a realizat că nu mai poate duce la capăt nimic.

„Am pierdut toată încrederea în mine. În plus, nici corpul meu nu mă ajută, reacționând așa cum reacționează. Mă antrenez foarte mult, încerc să dau mai mult de sută la sută, dar meciurile nu se termină în favoarea mea.

Nu am mai trăit niciodată o serie atât de lungă de înfrângeri. Mă îndoiesc de mine, am frică și mă tem. Noaptea dorm două-trei ore și pe la șase dimineața nu mai știu ce să fac cu mine, așa că pur și simplu ies undeva.

Sunt complet epuizată și nu știu cum să merg mai departe”, a mai spus Paula Badosa, în același podcast, mai arată sursa citată anterior. Iberica a vorbit despre problemele sale mentale întotdeauna cu urmăritorii și nu a ascuns niciodată faptul că nu are o stare bună.