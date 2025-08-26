Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cu ce echipă de fotbal ținea Nicolae Ceaușescu: „Nu avea nicio treabă cu Steaua!"

Cu ce echipă de fotbal ținea Nicolae Ceaușescu. Dezvăluirea făcută în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici: „Se uita foarte mult”
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.08.2025 | 19:30
Cu ce echipa de fotbal tinea Nicolae Ceausescu Nu avea nicio treaba cu Steaua
Nicolae Ceaușescu nu ținea cu Steaua. Foto: colaj Fanatik

Despre Nicolae Ceaușescu s-a spus mai întotdeauna în spațiul public că a fost un simpatizant al celor de la Steaua, dar acum această percepție a fost „spulberată” de un om care l-a cunoscut pe dictator și s-a aflat foarte des în preajma lui în ultimii ani de dinainte de Revoluția din decembrie 1989.

Cu ce echipă de fotbal ținea Nicolae Ceaușescu

Este vorba despre Gigi Nețoiu, fostul finanțator de la Universitatea Craiova și fostul acționar de la Dinamo, ultima dată implicat în fotbalul românesc la FC Voluntari, însă dintr-un rol secundar și pentru o perioadă destul de scurtă. Omul de afaceri a făcut parte înainte de căderea regimului comunist din România din structura desemnată să asigure protecția lui Nicolae Ceaușescu atunci când el se deplasa pe teritoriul Bucureștiului în diferite scopuri.

Astfel, în mod evident, Nețoiu, poreclit „comandantul” în acea perioadă, a interacționat destul de mult din acest rol cu liderul României din acele timpuri. Așadar, el cunoaște destul de multe detalii referitoare la Ceaușescu, inclusiv echipa de fotbal pe care acesta o susținea.

În direct în cadrul unei ediții speciale de FANATIK SUPERLIGA, Gigi Nețoiu a fost întrebat la un moment dat de către Horia Ivanovici și în legătură cu această chestiune. Iar răspunsul lui a fost unul destul de surprinzător, bineînțeles în contextul explicat anterior.

Dezvăluirea făcută de Gigi Nețoiu la Fanatik Superliga: „Nu avea nicio treabă cu Steaua, doar echipa națională, atât”

Potrivit spuselor omului de afaceri, dictatorul nu simpatiza cu Steaua, așa cum s-a crezut în tot acest timp, ci era fan doar al echipei naționale a României. De fapt, el se bucura de fiecare dată când sportul din țara noastră în general obținea rezultate notabile, mai ales la nivel internațional. Pe de altă parte însă, nu a fost negat faptul că Valentin Ceaușescu susținea într-adevăr echipa din Ghencea, în vreme ce Nicușor, celălalt fiu al cuplului dictatorial Nicolae – Elena Ceaușescu, era un simpatizant al Sportului Studențesc.

„Da, se uita foarte mult la fotbal. Valentin era cu Steaua, el era cu echipa națională și Nicușor cu Sportul. (n.r. Nu ținea cu Steaua?) Nu avea nicio treabă, doar echipa națională, atât. Da. Se uita, în special când aveam rezultate, se mândrea cu sportivii români.

Drept dovadă, atunci toți primeau casă, primeau mașini. A fost o perioadă când se făcea și sport, și școală. Acum nu se mai face nimic”, a spus Gigi Nețoiu la FANATIK SUPERLIGA. 

