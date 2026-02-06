Cu ce echipă din România ține familia lui Radu Drăgușin? Fratele său a spus tot de pe Arena Națională: „Puțină lume știe asta”

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin este unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai României din prezent, iar stoperul evoluează la cel mai înalt nivel. El a fost crescut de Juventus și transferat ulterior în Premier League, fără să fi avut foarte multe legături cu fotbalul românesc. Totuși, fratele și tatăl său sunt fani convinși ai lui Dinamo.

Familia Drăgușin, susținătoare înfocată a lui Dinamo

Alex Drăgușin nu avea cum să nu iubească fotbalul, mai ales că fratele său, de care este extrem de mândru, evoluează la cel mai înalt nivel din lume. Radu Drăgușin evoluează pentru Tottenham Hotspur, în cel mai dificil campionat al lumii, Premier League.

Deși fiecare dintre noi iubim să vedem fotbalul de calitate din vest, inima ne ține tot acasă, la echipele din SuperLiga României. Astfel, pe lângă orice echipă pentru care joacă Radu, fratele și tatăl lui Drăgușin sunt susținător înrăiți ai lui Dinamo București, iar această dezvăluire a fost făcută chiar de Alex Drăgușin, direct de pe Arena Națională.

Recent, el a postat un clip filmat pe 18 ianuarie, din timpul meciului Dinamo – U Cluj, partidă la care a participat alături de tatăl său cu un istoric de 41 de ani în interiorul clubului, pentru echipa de volei.

Ce a transmis Alex Drăgușin în filmarea sa de pe Arena Națională

Fiind dinamoviști înrăiți, atât el, cât și tatăl său, Alex Drăgușin a decis să-i facă o surpriză lui Dan Drăgușin, care a fost jucător de volei la Dinamo și manager de echipă timp de 14 ani, așa că au mers împreună pe Arena Națională unde

„Tătuțule, ți-am făcut surpriza asta! Te-am adus la un meci al lui Dinamo. Ce nu știe lumea este că noi suntem ambii dinamoviști, am jucat amândoi la Dinamo. Bine, eu mult mai puțin decât tine, tu ai avut 41 de ani de activitate la Dinamo. Câine veteran! Astăzi ne bucurăm de atmosfera de pe Arena Națională”, a spus Alex Drăgușin în postare.

În descriere, el a inserat un mesaj emoționant: „Sunt momente care nu au preț, mai ales când le împarți cu tata pe stadion!”, a scris fratele fotbalistului Radu Drăgușin.

Ce spune Alex Drăgușin despre ascensiunea fratelui său, Radu

Radu Drăgușin a crescut foarte repede ca fotbalist. După ce abia trecuse de vârsta majoratului, Juventus l-a împrumutat la diferite echipe pentru a aduna minute de joc, iar în cele din urmă l-a transferat definitiv la Genoa, unde a făcut un sezon și jumătate remarcabil și a intrat în atenția celor de la Tottenham.

A și să ceară mult mai mult de la viață: „A fost o ascensiune cu un ritm constant de-a lungul anilor. Poate de afară oamenii văd doar ultimele rezultate, dar el mereu a crescut în mod constant. M-a ajutat, cu siguranţă, pe reţelele de socializare (n.r. transferul lui Radu la Tottenham), dar ceea ce se întâmplă cu Radu mă motivează zi de zi. Şi atunci, creşterea noastră este, automat, dată de ceea ce face el. Mentalitatea lui mă inspiră zilnic”, a spus Alex Drăgușin pentru FANATIK.