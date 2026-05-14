Cu ce echipă din SuperLiga ține, de fapt, Alexandra Căpitănescu. Artista care a dus România în marea finală Eurovision nu s-a ascuns. „E viața mea”

România s-a calificat în marea finală Eurovision! Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Vocea României, a ridicat publicul în picioare la Viena și se va bate sâmbătă pentru marele trofeu. Casele de pariuri o dau pe reprezentanta țării noastre drept una dintre favorite. În urmă cu mai mulți ani, artista a recunoscut și cu ce echipă de fotbal ține.

. Reprezentanta țării noastre a cântat o melodie rock-metal cu influențe de operă, care a fost pe gustul fanilor. Oamenii s-au ridicat în picioare și au fredonat refrenul.

Și în mediul online reprezentația Alexandrei a fost apreciată. Secțiunea de comentarii a live-ului de pe YouTube de la Eurovision a fost plină de mesaje de susținere pentru România, care poate da o lovitură istorică în acest an la Eurovision. Marea finală este programată sâmbătă, de la ora 22:00.

Țările calificate în marea finală Eurovision:

Albania

Australia

Austria

Belgia

Bulgaria

Croația

Cipu

Cehia

Danemarca

Finlanda

Franța

Germania

Grecia

Israel

Italia

Lituania

Malta

Moldova

Norvegia

Polonia

România

Serbia

Suedia

Ucraina

Regatul Unit

Alexandra Căpitănescu a câștigat Vocea României înainte să participe la Eurovision

Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută publicului larg după parcursul spectaculos din cadrul Vocea României, concurs pe care l-a și câștigat datorită timbrului său puternic și interpretărilor pline de emoție. Originară din Moldova, artista a impresionat încă din audițiile pe nevăzute, iar pe parcursul competiției a demonstrat că poate aborda cu ușurință atât piese pop moderne, cât și melodii cu influențe soul sau rock. Alexandra a făcut parte din echipa Tudor Chirilă.

Victoria de la Vocea României i-a adus Alexandrei Căpitănescu un val important de popularitate și numeroase apariții pe scenele din țară. Tânăra artistă este văzută drept una dintre vocile promițătoare ale noii generații din muzica românească.

Cu ce echipă din România ține Alexandra Căpitănescu

În urmă cu mai mulți ani, Alexandra Căpitănescu a postat pe rețelele de socializare o fotografie și a scris: „Oțelul e viața mea”. Artista este originară din Galați și, deși nu are prea mult timp la dispoziție să urmărească meciurile de fotbal, este o susținătoare a Oțelul Galați.

„Le mulțumesc tuturor românilor care mi-au scris mesaje și se gândesc la mine. Vă anunț că mă simt bine, după o săptămână plină de interviuri, repetiții și probe de machiaj, ținute sau hair-styling. Pe 10 mai 2026, am fost prezenți pe covorul turcoaz pentru deschiderea oficială a Eurovision Song Contest 2026 și ne-am bucurat de fiecare întâlnire atât cu fanii, cât și cu reprezentanții presei din toată lumea.

A fost o seară foarte frumoasă, însă, la sugestia Mădălinei Cârcotă, vocal coach-ul meu, am decis să iau o pauză vocală. Continuăm să ne pregătim pentru semifinala a doua, de pe 14 mai 2026, motiv pentru care am decis să reprogramăm interviurile pe care le aveam stabilite. Abia aștept să urc pe scena Eurovision”, declara Alexandra înainte de prima semifinală.

Ce șanse are România să câștige Eurovision. Ce a spus Mihai Trăistariu înainte de semifinala din Viena

Reprezentanta țării noastre, Alexandra Căpitănescu, a urcat constant în ultimele săptămâni în clasamentele caselor de pariuri, iar în acest moment se află în jurul locurilor 7-9 în majoritatea topurilor dedicate concursului. Piesa „Choke Me” este cotată cu aproximativ 3-5% șanse la câștigarea trofeului, o creștere importantă față de începutul sezonului Eurovision, când România era considerată outsider.

Mai multe publicații și site-uri specializate notează că România a impresionat la repetiții și la show-urile de promovare organizate înainte de concurs. Bookmakerii consideră că punctele forte sunt vocea puternică a Alexandrei Căpitănescu și impactul scenic al piesei, însă concurența rămâne uriașă. Finlanda este văzută drept marea favorită la trofeu.

„N-are cum să nu se califice. N-are cum altfel. Dacă nu se califică, înseamnă că a intervenit politicul. Singurul motiv al necalificării noastre ar fi politic”, declara Mihai Trăistariu cu doar câteva minute înainte de startul semifinalei, în exclusivitate pentru FANATIK.