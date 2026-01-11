Cu ce echipă din Superligă ține Theo Rose. Fosta jurată de la Vocea României a surprins: ”Doamnă, țin cu…”

ADVERTISEMENT

Fosta jurată de la Vocea României, Theo Rose, a surprins cu ultima afirmație din spațiul public. Activă și mereu în vizorul fanilor, îndrăgita artistă de muzică ușoară a spus cu ce echipă din Superligă ține, de fapt.

Theo Rose și-a dezvăluit formația favorită din Superligă

În 2024 le-a cântat tricolorilor înainte de meciul România – Belgia de la EURO, iar acum face o nouă dezvăluire legată de fotbal. Theo Rose a spus care este formația pe care o susține în campionate, după ce a fost criticată pentru alegerea sa.

O persoană i-a transmis că nu are niciun motiv să susține această formație din Superligă pentru că este originară din comuna Izvoarele, județul Prahova. Cu toate acestea, frumoasa vedetă nu s-a lăsat și a ripostat imediat.

Pe social media a realizat o filmare în care specifică foarte clar că este fană a prim-divizionarei Petrolul Ploiești. , de unde a plecat în urmă cu puțin timp, demonstrează că nu stă departe de sport.

„Într-o postare pe Facebook, mi-a scris cineva: «Cum îți permiți să zici că vii acasă la Ploiești, când tu ești din Izvoarele?». Doamnă, țin cu Petrolul Ploiești? Da! La revedere!”, a declarat Theo Rose, în clipul de pe Facebook.



Cum a răspuns clubul la afirmația făcută de Theo Rose

Videoclipul a ajuns ulterior la conducătorii formației pe care o admiră atât de mult. Reprezentanții echipei Petrolul Ploiești au preluat imaginile în semn de mulțumire pentru aprecierea pe care o are celebra artistă.

„Acasă e acolo unde joacă echipa preferată! Apreciem susținerea artistei Theo Rose, dar și munca depusă de tatăl său pentru dezvoltarea fotbalului prahovean!”, este mesajul transmis de club, pe aceeași rețea de socializare.

Tatăl lui Theo Rose, antrenor de fotbal

În altă ordine de idei, are o apropiere mare de fotbal datorită tatălui său. Ion Diaconu este directorul Centrului Cultural Izvoarele, dar și antrenor pentru echipele de fotbal din localitatea unde este stabilit.

În județul Prahova sunt mai multe formații care joacă în Cupa Satelor, însă doar una reprezintă comuna Izvoarele. Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ceva vreme, figura paternă a actriței a mărturisit că nu are o slujbă ușoară.

„Ar fi fost minunat ca FRF să investească în Cupa Satelor! După cum vedeți, jucăm cu veste de acum trei ani, nici mingi nu s-au mai dat. Apa, hrana pentru copii sunt aduse de părinți și de noi. Unii copii vin flămânzi la teren.

Un băiețel mi-a zis că nu mai mănâncă trei zile, că a mâncat acum sandviciuri. Îți vine să plângi când auzi așa ceva!”, susținea la momentul respectiv, Ion Diaconu, relatează .