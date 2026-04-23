Cu ce echipă ține, de fapt, Sorin Grindeanu. A șocat pe toată lumea și i-a lăsat pe timișoreni la fel ca pe Ilie Bolojan și PNL

ADVERTISEMENT

În perioada 2004- 2008 a fost consilier local la Timişoara, Sorin Grindeanu șocând pe toată lumea cu o afirmație neașteptată. A spus cu ce echipă ține, de fapt. I-a lăsat pe toți cu gura căscată pentru că nimeni nu se aștepta la o astfel de alegere. E departe de locul său de naștere, Caransebeș.

Sorin Grindeanu, dezvăluiri despre formația de fotbal preferată

Sorin Grindeanu (52 ani) este unul dintre numele care are mari șanse să fie numit premier în locul lui Ilie Bolojan. , subliniind că nu-l vede pe liderul PSD în această poziție. Pe de altă parte, politicianul are propria versiune când vine vorba de numire.

ADVERTISEMENT

Într-o conferință de presă a subliniat că și-ar dori un politician tehnocrat. Consideră că această variantă este cea care va mulți pe toată lumea, cu toate că este convins că este dificil acest pas. Curios este că Sorin Grindeanu a acvut o

Acesta a recunoscut și că este microbist, însă nu ține cu echipa din Timișoara, ci cu una surprinzătoare. Mulți ar crede că Poli este formația care i-a ajuns la suflet pentru că vreme de 4 ani a ocupat funcția de consilier local în acest oraș. Realitatea este cu totul alta și are legătura cu alt municipiu.

ADVERTISEMENT

„Eu, din fotbalul românesc, am ţinut cu Craiova. Cu Craiova aia veche! În momentul în care am început să înţeleg fotbalul şi… aşa am şi rămas. La noi era Craiova Maxima, Real Madrid, Juventus, Liverpool… Că astea erau. Bayern Munchen… Şi aşa am rămas şi acum.

ADVERTISEMENT

Era o echipă incredibilă. Sunt genul înrăit”, a spus Sorin Grindeanu, într-un interviu mai vechi pentru . Politicianul a mai transmis că se uită frecvent la meciurile de fotbal, Real Madrid fiind echipa din străinătate pe care o admiră în aceeași măsură ca pe Craiova.

ADVERTISEMENT

Cine este Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu este unul dintre cei mai cunoscuți politicieni români. S-a născut în Caransebeș, în data de 5 decembrie 1973. A absolvit Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Matematică, Secţia Informatică. În anul 1993 a plecat din România cu o bursă Tempus, pe o perioadă de 3 luni.

A studiat statistică socială la Universitatea Bologna din Italia. În 2001 a făcut specializări în Educaţia adulţilor la Institutul für Erwahscnenbildung din Frankfurt – Germania, precum și la alte instituții din Europa. A ajuns la Universidade de Aveiro, Portugalia și Metropolitan Leeds University, Marea Britanie.

ADVERTISEMENT

În intervalul octombrie 1998 – octombrie 2000 a fost preparator la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie. Apoi, vreme de un an a fost asistent la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie.

Mai târziu, în perioada noiembrie 2001 – ianuarie 2004 a fost director la Direcţia pentru Tineret şi Sport Judeţeană Timiş. Următorii 3 ani a ocupat funcția de director general adjunct la Delpack Invest SRL. Ulterior, timp de doar câteva luni, în 2008, a fost director SC Ahm Smart SRL

În același an, în luna iunie, a fost viceprimar la Primăria Timişoara. Pentru că este membru PDSR încă din noiembrie 1996 a deţinut mai multe funcţii în organizaţia judeţeană de tineret. Prin urmare, Sorin Grindeanu a devenit în decembrie 2003 preşedinte executiv al Organizaţiei Judeţene a PSD Timiş.

De asemenea, a activat în cadrul Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI. Totodată, liderul PSD a fost ministru al Comunicaţiilor şi societăţii informaţionale în perioada decembrie 2014 – 17 noiembrie 2015.

Grindeanu a scos PSD-ul de la guvernare

Sorin Grindeanu nu a stat o clipă pe gânduri și a fost printre cei care au susținut ideea ca PSD să-și retragă sprijinul oferit lui Ilie Bolojan. Liberalii au rămas fără majoritate și trebuie să găsească o soluție pentru a rămâne la conducerea țării