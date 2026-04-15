Cu ce echipă ține, de fapt, Traian Băsescu! Fostul președinte anunță cine este Steaua – FCSB sau CSA – și îl face praf pe Peter Magyar: „Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un suveranist în sufletul lui”

Traian Băsescu (68 de ani) a rămas un microbist convins. Fostul președinte al României din perioada 2004-2014 susține că este stelist și a intervenit în scandalul dintre Gigi Becali și CSA pentru marca Steaua. Acest război datează din 2014, încă de când Băsescu nu mai este președinte.

Traian Băsescu ține cu FCSB

Traian Băsescu a rămas aproape de fotbalul românesc chiar și după încheierea celor două mandate de președinte al României. Recent, fostul șef de stat a participat la funeraiile lui Mircea Lucescu. . Fostul președinte a dezvăluit cum a influențat activitatea Rapidului la finalul anilor ’90, deși el este stelist pur-sânge.

„Eu sunt stelist convins, dintotdeauna am fost, dar, când au trebuit desființate cluburile departamentale, eram ministrul transporturilor. Îmi aduc aminte cu plăcere, pentru că atunci mi-a venit o idee. I-am căutat pe Mircea Rădulescu și pe Mircea Pascu: ‘Uite, facem un club Rapid, separat’. Au venit și au scos-o campioană pe Rapid în 2003. Tot atunci, l-am convins și pe Copos să vină, chiar dacă el acum probabil regretă acest lucru”, a declarat Traian Băsescu.

De ce FCSB e, de fapt, Steaua

De-a lungul timpului, Gigi Becali (67 de ani) și Traian Băsescu au avut mai multe contre. . Cu toate acestea, Băsescu nu îi poartă ranchiună lui Becali și susține răspicat că actuala campioană a României este continuatoarea Stelei.

„ FCSB este Steaua! Gigi Becali a finanțat echipa, așa cum e el, gură spartă. Ne-a ținut ani de zile pe banii lui. Pe urmă a venit disputa asta, cu Steaua din Liga 4, e o copilărie. Trebuiau să se împace!”, mai spunea Băsescu, în 2019, într-un interviu acordat la TV Look Sport.

Băsescu și Gigi Becali au petrecut la Golden Blitz

Un episod celebru din istoria de microbist a lui Traian Băsescu este episodul „Golden Blitz”. În 2006, după calificarea Stelei în semifinalele Cupei UEFA, fostul președinte a petrecut cu Gigi Becali și cu jucătorii roș-albaștrilor la restaurantul de lux din zona Cotroceni. „Băse” a rămas dezamăgit de rapidiști, pe care i-ar fi invitat la Golden Blitz și care nu au onorat invitația.

„Eu i-am invitat, eu am organizat totul, eu am plătit factura, nu ei. Eu sunt stelist, țin cu Steaua! Rar ne vom mai întâlni cu un sfert de finală de Cupa UEFA între două echipe românești. La cum merge fotbalul nostru acum, nu o să mai fie niciodată”, a mai spus Traian Băsescu.

Când un personaj ca Peter Magyar ar putea apărea în România

Și politica îl pasionează în continuare pe Traian Băsescu. Fostul șef de stat a urmărit atent alegerile din Ungaria și-a făcut praf pe . „Acest Magyar este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban. Numai că este puțin mai tânăr, dar este naționalist, este împotriva sprijinirii Ucrainei, este împotriva intrării Ucrainei în Uniunea Europeană și m-aș mira să nu fie și împotriva intrării Republici în Moldova.

De asemenea, este un suveranist în sufletul lui. Nu cred că va schimba mare lucru. Un singur lucru se va schimba – va executa tot programul de 27 de puncte care va permite să-și încaseze cele 17 miliarde de euro de Comisia Europeană de care are nevoie și are dreptul la ele”, a declarat Traian Băsescu, potrivit