Cu ce echipă ține, de fapt, Vali Moraru! Ce favorită are în Dinamo – FCSB

ADVERTISEMENT

Vali Moraru este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori sportivi din România. De-a lungul timpului a fost un secret cu ce formație ține moderatorul din SuperLiga, însă acum s-a aflat. Ce preferă Vali Moraru într-un Dinamo – FCSB.

Vali Moraru ține, de fapt, cu Dinamo

Canalele Digi Sport sunt cele mai urmărite posturi TV dedicate sportului din România. Vali Moraru este moderatorul emisiunii Digi Sport Special și nu de puține ori a fost asociat drept fan FCSB.

ADVERTISEMENT

În cadrul , moderat de colegul Viorel Grigoroiu, Vali Moraru a dezvăluit că în copilărie a fost fan Dinamo și că într-un derby cu FCSB ar prefera ca formația din Ștefan cel Mare să se impună. în meseria de jurnalist sportiv .

„Am fost dinamovist. Pot să spun că într-un meci Dinamo – FCSB, nu țin cu FCSB. Eu am avut multe discuții pe subiectul acesta.

ADVERTISEMENT

Nu poți să faci această meserie fără să ții cu cineva, nu ai cum! Nu poți să ajungi să vrei să faci meseria aceasta dacă nu ai avut o pasiune de când erai copil”, a declarat Vali Moraru, conform sursei amintite mai sus.

ADVERTISEMENT

Vali Moraru a luat în calcul să plece de la Digi Sport

Vali Moraru a acumulat o experiență de 29 de ani în presa sportivă. Primii 14 au fost petrecuți la ProTV, ca în 2010 să facă pasul la Digi Sport, loc în care se află și în prezent. Moderatorul a povestit că a luat în calcul să părăsească Digi Sport, însă încă dorește să fie în centrul evenimentelor.

„Dar mă gândesc: ‘Bă, mâine e meci mai important, aș vrea să fiu acolo sau nu?’. Și atunci îmi dau seama că aș vrea să fiu acolo. Să vin, să fac, să dreg, să vorbesc, să sun. Și atunci îmi trece consumația! Mă regenerez. Când pun problema așa, mă regenerez.

ADVERTISEMENT

Dar altfel știi foarte bine că e o meserie foarte frumoasă, eu o trăiesc intens cel puțin când sunt în live, mă consumă și când nu sunt în live, poate pare că… știi cum e la fotbal, două ore la antrenament. O oră jumătate – două la live și gata… e adevărat, nu stau opt ore la muncă, e un avantaj, recunosc, dar eu mă stresez mult mai mult decât alea opt ore în care aș fi la muncă să învârt două hârtii. Pentru mine, ziua e ușor stresantă și până se termină. Și din păcate se termină destul de târziu. Cam toată ziua e stresantă. Eu simt că mă consumă, dar…

E greu, când ajung eu acasă, doarme toată lumea, nu am cu cine să vorbesc. Îmi pun un păhăruț de vin, mă uit cum crește iarba în curte și o iau de la capăt. Cam așa! Și, bineînțeles, mai sunt și alte target-uri în viață, mă orientez și spre alea, familie, copii”, a declarat Vali Moraru, conform .