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Gheorghe Turda (78 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști din muzica populară românească. Într-o intervenție inedită la FANATIK SUPERLIGA, interpretul a dezvăluit cu ce echipă de fotbal din România ține. Răspunsul său i-a surprins pe mulți dat fiind faptul că Turda a lucrat timp de decenii în cadrul Ministerului de Interne (MAI), instituție de care aparținea clubul Dinamo.

Dinamo sau Steaua? Gheorghe Turda dezvăluie cu ce echipă ține: „Am cotizat toată viața la Dinamo, dar….”

În general, marii artiști ai României nu se feresc din a-și arăta public afinitatea pentru cluburile de fotbal din țară. Mulți sunt steliști, dinamoviști, rapidiști sau fani ai echipelor din provincie, precum Universitatea Craiova, Universitatea Cluj sau UTA Arad. Interpretul de muzică populară Gheorghe Turda, extrem de cunoscut și de iubit de români, a mărturisit ce pasiune „microbistică” are.

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Cântărețul originar din Maramureș a dezvăluit numele echipei pe care o susține, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA în care a oferit, printre altele, și . În ciuda faptului că pe tot parcursul vieții sale a „cotizat” la Dinamo, în sufletul lui Gheorghe Turda bate o inimă „roș-albastră”.

Din postura locului de muncă, cel de la MAI, unde a fost general în rezervă la Direcția de Cultură a Ministerului de Interne, Turda a fost nevoit să cotizeze pentru clubul din Ștefan cel Mare. Cu toate acestea, artistul . Prima este „U” Cluj, iar a doua tocmai Steaua București, rivala „de moarte” a „câinilor”.

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„Să fiu sincer cu dumneavoastră, am cotizat toată viața la Dinamo când eram în activitate ca general în rezervă la Direcția de Cultură a Ministerului de Interne (MAI). Am fost șef al Ansamblului Ciocârlia și al Direcției de Cultură. Și l-am avut și pe Dudu Georgescu sub ordinea mea la Direcția de Cultură a MAI-ului. Am cotizat toată viața la Dinamo, dar eu, cu sufletul, am fost toată viața stelist, pentru că eu am ținut cu două, două echipe mari. Unu: Universitatea Cluj, că eram student la Cluj și stelist, pentru că am fost și am rămas în continuare nașul lui Didi Prodan. Și prin chestia asta am ținut și cu Steaua”, dezvăluie marele artist maramureșean.

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Gheorghe Turda, un artist român cu o carieră impresionantă

Născut pe 6 martie 1948, Gheorghe Turda s-a remarcat ca fiind unul dintre marii interpreți de muzică populară românească. Cu o voce inconfundabilă, acesta este cunoscut și îndrăgit de generații întregi de români. Turda a absolvit școala generală în comuna natală, apoi liceul teoretic „Dragoș Vodă” din Sighet. Pasiunea pentru muzică a avut-o încă de mic. Bunicul artistului a fost preot la Săpânța, un sat cu celebritate folclorică și etnografică în care se află celebrul Cimitir Vesel din Săpânța.

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După Revoluție, din 1991, a activat în cadrul Ministerului de Interne. Aici, a reorganizat și condus Ansamblul Artistic „Ciocârlia”. Treptat, a ajuns la gradul de general de brigadă în rezervă. În cariera de artist, Turda a susținut concerte în peste 40 de țări și a participat la mai mult de 80 de turnee internaționale, promovând folclorul maramureșean. A adunat și distincții majore. A câștigat marele Premiu la festivalurile internaționale de folclor. A venit acasă cu distincții de la Zagreb (1970), Izmir (1971), Havana (1978) și Drummondville, Canada (1985). De asemenea, a primit Medalia de Aur la Berlin (1973).