Sport

Cu ce echipă ține Luca Niculescu, noua propunere de premier a președintelui Nicușor Dan. „Nu i-am dat pace mamei până nu m-a dus la meci!”

Nicușor Dan a făcut o nouă propunere pentru funcția de premier. Este vorba despre Luca Niculescu, fost jurnalist și ambasador al României la Paris pentru mai bine de 6 ani.
Flaviu Popa
05.10.2026 | 21:41
Cu ce echipa tine Luca Niculescu noua propunere de premier a presedintelui Nicusor Dan Nu iam dat pace mamei pana nu ma dus la meci
SPECIAL FANATIK
Propunerea de premier Luca Niculescu
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Luca Niculescu nu este în prezent un fanatic al sportului românesc, însă mărturisea în trecut că a ținut din copilărie cu Universitatea Craiova. Născut la București acum 55 de ani, Luca Niculescu povestea într-un interviu acordat GSP.ro cum a fost dus, copil fiind, la un meci al Craiovei contra celor de la Bordeaux.

Propunerea lui Nicușor Dan pentru premier ține cu Universitatea Craiova: „Mare fan!”

Se întâmpla în 1982. „Nu i-am dat pace mamei până când nu m-a dus la meci la Craiova”, își aduce aminte actuala propunere de premier. Considerat un „tehnocrat”, care nu face parte din niciun partid, diplomatul Luca Niculescu este a 4-a propunere făcută de Nicușor Dan. Luca Niculescu este fost redactor-șef al RFI România și realizator de politică externă, fiind numit în 2016 ambasador al României în Franța.

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Din anul 2022, Luca Niculescu ocupă funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE. În 2016, Luca Niculescu se pregătea de campionatul european și era pregătit să susțină naționala României, cu toate că nu este un mare fan al fotbalului modern.

„Chiar dacă nu sunt, în general, un mare consumator de fotbal, devii suporter înfocat la astfel de competiții”, declara atunci Niculescu, mărturisind că este fan Tătărușanu.

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Luca Niculescu se laudă cu o familie care a dus în România tenisul și rugby-ul

Cât despre pasiunea sa pentru Craiova Maxima, diplomatul știa pe de rost toți marii jucători din acele vremuri: „Mare fan! Pot să vă recit pe loc măcar linia de fund: Lung, Negrilă, Tilihoi, Ştefănescu, Ungureanu. A fost şi un context de familie, fiindcă tata şi bunicul ţineau tot cu Craiova, dar era şi o formă de frondă faţă de marile echipe din Bucureşti, pentru că toţi colegii mei ştiau doar de Steaua şi Dinamo”.

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Fiind ambasador la Paris pentru atâția ani, inevitabil Luca Niculescu a ajuns să urmărească turneul de tenis de la Roland Garros, acolo unde a susținut-o și pe Simona Halep din tribune. Și mai interesant, unul dintre străbunicii săi a adus în țară rugby-ul și tenisul, lucru pe care Niculescu îl povestește cu mândrie.

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„Străbunicul dinspre mama a adus în ţară rugbyul şi tenisul. Dacă ştiţi celebra legendă cu studenţii români care au adus din Anglia balonul oval, ei bine, erau cei patru fraţi Iconomu. Unul dintre ei a fost tatăl bunicii mele, care, împreună cu fraţii Papacostea, a înfiinţat şi primul Tenis Club din România. A murit de tânăr în Primul Război Mondial. Am fost în tribună în 1980, când România a învins Franţa cu 15-0 la rugby într-un meci memorabil”, și-a mai adus aminte actuala propunere de premier a lui Nicușor Dan.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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