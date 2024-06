Sebastian Burduja se uită la fotbalul românesc și a dezvăluit că ține cu CSA Steaua București la emisiunea Sport și Politică, realizată de Horia Ivanovici pe FANATIK.RO. Candidatul PNL la Primăria Capitalei a intervenit și în războiul pentru identitate cu FCSB.

Cu ce echipă ține Sebastian Burduja? Verdict clar în războiul dintre FCSB și CSA Steaua

la alegerile locale pentru Primăria Capitalei. Candidatul PNL a fost invitatul lui Horia Ivanovici la emisiunea Sport și Politică, care este live doar pe site-ul .

Candidatul PNL a dezvăluit că bunicul lui i-a insuflat dragostea pentru culorile „roș-albastre” în copilărie. Sebastian Burduja ține cu CSA Steaua, însă

„Este o poveste de familie. Bunicul meu era preot, dar și microbist. Juca fotbal în reverendă când venea de la biserică, îmi trăgea la poartă în sufragerie, mai spărgeam un vas, un geam. Era stelist și m-a crescut în spiritul Stelei.

Sunt născut în ′85, nu aveam niciun an când a câștiga Cupa Campionilor. Sunt cu aia originală, mi-aș dori să fie una singură, asta e dorința mea. (n.r. – Cea originală e a lui Gigi) Pare că este cealaltă dacă mă întrebi pe mine, conform hotărârilor instanței.

Am vorbit și cu băieții din galerie, i-am întrebat de ce nu ajung la o înțelegere pentru că nu este normal să fie două echipe, FCSB și Steaua. Mă bucur că FCSB a luat campionatul. Am vorbit fix asta cu băieții de la Peluza Sud, nu puteți să vă înțelegeți, să cădeți la pace, dar au spus că este exclus”, a spus Burduja.

Sebastian Burduja iubește tenisul, însă nu are susținerea lui Ilie Năstase la alegeri: „Toată lumea știe de Nasty în America”

„Am crescut pe terenul de tenis, am vrut să mă fac fotbalist și ai mei au spus: «Domne, nu te duc la fotbal că îți rupi picioarele». Jucam mijlocaș defensiv. Pe terenul de tenis trebuie să fii super fair-play.

M-am bucurat de FCSB, mai ales că au fost mulți ani în care au stat pe locul doi. Nu am mai spus asta public, dar îi respect pe toți suporterii, deoarece asta e o parte din frumusețea jocului.

(n.r. – Trebuia să te susțină pe tine Ilie Năstaese, o susține pe doamna Firea) A mers cu susținerile din trecut. Este un jucător pe care îl respect, ne-a făcut mândri în toată lumea. Am stat 12 ani în America și toată lumea știe de Nasty și Nadia.

Nadia nu cred că are buletin de București, nu cred că votează, deci nu am o problemă. Nu știu dacă are Ilie, o avea, dar e un vot. Contează cei mulți care se uită la noi, dacă vor să se întoarcă la epoca 2016-2020 e alegerea lor, eu sunt altceva”, a mai spus candidatul PNL.

