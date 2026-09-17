Cu ce echipă ține Siegfried Mureşan, noua propunere de premier a președintelui Nicușor Dan! A mers alături de tatăl său la un meci istoric pentru club

ADVERTISEMENT

Siegfried Mureșan, a treia nominalizare făcută de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, este mare fan tenis și are și o iubire ascunsă pentru o echipă de tradiție din România. Până când va reuși să obțină o majoritate care să-l instaleze drept premier, Mureșan se descrie ca fiind un mare amator de tenis și recunoaște că merge la multe turnee.

Siegfried Mureșan, a treia nominalizare făcută de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier

Fan al lui Rafael Nadal, Siegfried Mureșan este și fan Corvinul Hunedoara, practic, echipa din orașul său natal. Cine este, de fapt, noua variantă de premier? În vârstă de 45 de ani, Mureșan ocupă funcția de vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE). Însuși președintele Nicușor Dan recunoaște că nu există momentan o majoritate care să-l instaleze pe Mureșan premier, însă speranța moare ultima la fel ca și în cazurile Tomac sau Veștea.

ADVERTISEMENT

, și atunci am ales să desemnez, să propun, pentru poziția de prim-ministru, persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan”, a declarat președintele, înainte ca Mureșan să accepte nominalizarea.

Cine este Siegfried Mureșan, propunerea de premier a lui Nicușor Dan?

Născut la Hunedoara, din București. O pregătire necesară în condițiile în care România este tot mai aproape să fie retrogradată în categoria junk. Europarlamentar cu vechime, Mureșan a ajuns vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European.

ADVERTISEMENT

După cum mărturisește, Mureșan este mare amator de tenis, sport pe care îl practică în timpul liber. „În timpul liber, îmi place să joc tenis, dar și să urmăresc ori de câte ori am timp principalele turnee, și sunt fan al jucătorului spaniol Rafael Nadal”, se descrie Mureșan pe pagina oficială.

ADVERTISEMENT

Mai mult, pe pagina sa de Instagram, posibilul viitor premier al României a publicat mai multe imagini de la meciurile Corvinului Hunedoara. Cea mai relevantă partidă, finala Cupei României din urmă cu doi ani. La acel meci, Mureșan a fost însoțit de tatăl său. „Hai, Corvinul Hunedoara”, scria atunci Siegfried Mureșan.