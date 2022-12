Cu ce echipă ţinea patronul Rapidului când era mic: “Toţi colegii erau cu Steaua. Erau tot timpul îngâmfaţi. Să nu aud de ei!”. Video exclusiv

Rapid a încheiat cu o remiză anul 2022. Fotbaliștii lui Adrian Mutu , dar sunt în grafic, obiectivul primordial fiind play-off-ul. Totuși, în 2022, i, trofeu pe care și-ar fi dorit să îl cucerească în 2023, anul „centenarului”.

Cu ce echipă ţinea patronul Rapidului când era mic: “Toţi colegii erau cu Steaua. Erau tot timpul îngâmfaţi”

Patronul Rapidului, Victor Angelescu, a fost invitat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Finanţatorul a dezvăluit cu ce echipă ţinea când era mic, spunând că nu îi suporta pe colegii săi care ţineau cu Steaua, fiind foarte îngâmfaţi:

“Eu sunt rapidist, normal că sunt. Am aproape 5 ani de când sunt patron. Când eram mic nu eram rapidist, am ținut cu Sportul. De când sunt mic nu mi-a plăcut Steaua. Cu Steaua nu, am fost mereu împotriva Stelei indiferent cu cine juca.

Toți țineau cu Steaua și nu mi-a plăcut. Pe vremuri, 70% erau steliști. Toți colegii țineau cu Steaua și nu înțelegeam de ce. Nu îmi plăceau. Mi se păreau tot timpul îngânfați, favorizați și nu, să nu aud de ei.

“Mi se părea că era mai cool să ții cu Sportul. Trebuia cineva să țină și cu ei”

Dar nu am ținut cu Rapid. Am ținut cu Sportul și dacă era să aleg o echipă din cele trei, aș fi ținut cu Dinamo, dar nu eram dinamovist. Nu am fost pe stadion, la meciuri. Am fost doar la meciul cu Bilbao.

Nu mă uitam să vadă ce face Dinamo, dar dacă juca Dinamo – Steaua, țineam cu Dinamo. Mi se părea că era mai cool să ții cu Sportul. Trebuia cineva să țină și cu Sportul”, a spus Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Victor Angelescu, omul care a readus Rapidul în prim plan!

Victor Angelescu este “arhitectul” Rapidului, omul care a finanţat echipa în ligile inferioare şi a reuşit să o readucă în elita fotbalului românesc. Din vară, segmentul administrativ s-a întărit odată cu venirea lui Dan Şucu în acţionariatul echipei.

Rapid are un sezon foarte bun, fiind pe locul 4 în SuperLiga, la egalitate cu FCSB (3) și Universitatea Craiova (5). Echipa lui este la șapte puncte de liderul Farul Constanţa după remiza din ultimul meci al anului cu UTA, scor 1-1, însă obiectivul declarat al giuleştenilor este play-off-ul.

Giuleştenii au meci greu în debutul lui 2023. În prima partidă oficială din noul an, o altă pretendentă la play-off. Jocul este programat în Giulești, pe 20 ianuarie, începând cu ora 20:00.