Cu ce echipe de fotbal țin Simona Halep, Sorana Cîrstea și celelalte nume importante din tenisul românesc

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Fotbalul și tenisul sunt printre cele mai populare sporturi nu doar din România, ci pe plan mondial, iar legăturile dintre tenismeni și fotbaliști au fost de multe ori mediatizate. Ilie Năstase, cel mai mare tenismen român, n-a ascuns niciodată că este un mare simpatizant al culorilor roș-albastre, dar și reprezentantele tenisului feminin, începând cu Simona Halep și Sorana Cîrstea, și-au mărturisit afinitatea, în diverse momente, către sportul rege.

Simona Halep, între Steaua și Farul

Simona Halep, cea mai importantă jucătoare de tenis din istoria României este atașată de Farul, echipa din orașul ei natal, dar formația ei de suflet e Steaua. „De mică am ţinut cu Steaua. Părinţii mei au ţinut cu Steaua, sunt aromâni mulţi pe acolo şi de aceea ţin cu Steaua“, a dezvăluit Halep, care în 2014 a dat lovitura de începere la un meci Steaua – Dinamo, dar a urmărit din tribune și o partidă a echipei lui Gigi Becali (care atunci se numea Steaua, nu FCSB), contra lui Basel, din Liga Campionilor. Ulterior, Halep și-a exprimat susținerea pentru Farul Constanța, în special grației prieteniei cu Gică Hagi și a legăturilor dintre cele două familii și a sărbătorit titlurile de campioană ale marinarilor.

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Sorana Cîrstea, alături de Chindia

Ea nu este o împătimită a fotbalului, dar a păstrat legături cu orașul natal, care are echipă în liga secundă. Fotbaliștii Chindiei au încurajat-o pe Sorana în 2023, cu un banner pe care l-au afișat la un antrenament, în timpul turneului de la Miami, unde românca a ajuns în semifinale. În ultimii ani, Sorana Cîrstea a fostă văzută tot mai des în Giulești, la meciurile Rapidului, tată său fiind fan înrăit al giuleștenilor.

În 2018, Sorana a semnat cu CSM București, club la care erau legitimate deja Irina Begu și Monica Niculescu. Acestea au legături destul de vagi cu fotbalul. Monica Niculescu s-a născut la Slatina, dar la patru ani s-a mutat în Capitală. Irina Begu este din București și înainte de a ajunge la CSM București a fost legitimată la Olimpia. În 2020, ea a trecut la CSA Steaua, devenind colegă cu Ana Bogdan, Mihaela Buzărnescu și Irina Bara.

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Legitimarea jucătoarelor de tenis, o chestiune de imagine pentru cluburi

Legitimarea jucătoarelor de tenis la diferite cluburi din România a fost o chestiune de imagine la care au apelat acestea, jucătoarele primind în schimb un salariu fix și intrând într-un sistem de premiere, care a funcționat mai mult sau mai puțin.

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Într-un interviu din 2018, Mihaela Buzărnescu afirma: „Eu am fost legitimată la Dinamo, dar la mine acasă se ține cu Steaua”. Totuși, doi ani mai târziu, Miky se plângea de faptul că CSA Steaua nu i-a oferit nicio compensație pentru rezultatele obținute de-a lungul timpului. „De peste 17 luni clubul Steaua nu mi-a achitat niciun salariu conform contractului și a actului adițional pe care nici până în ziua de azi nu am reușit să-l finalizăm. Ne-am tot întâlnit, e normal ca și eu să am anumite pretenții, iar ei să le accepte”, spunea ea atunci. „Sper să rămân la acest club până la încheierea carierei mele, dar și după”, a mai declarat ea atunci.

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Ana Bogdan, legată mai mult de automobilism, decât de fotbal

Ana Bogdan este din Sinaia și, teoretic, este atașată de Petrolul. Ea a ajuns însă la CSA Steaua în 2017, alături de alte foste colege din circuit. Dincolo de tenis, preferințele ei sportive au fost legate de automobilism, inclusiv pentru faptul că a avut relații de durată cu Norris Măgeanu, președintele Federației de specialitate, dar și cu Simone Tempestini, unul dintre cei mai buni piloți din România. Anul trecut, ea și-a găsit fericirea alături de un nou partener – un pilot italian de avioane pe nume Fulvio. Acum, Ana a intrat în lumea modei.

Gabriela Ruse e dinamovistă convinsă

Gabriela Ruse a mărturisit că este dinamovistă înfocată, iar pasiunea pentru „câini” i-a fost insuflată de către mama ei. „Sunt mare fană, iar când am puţin timp liber, încerc să mai schimb puţin sporturile. Ţin cu Dinamo. Este o tradiţie de familie. Am crescut cu Dinamo, dar ţin cu România, în general. Nu mergeam cu tata la stadion, mai mult cu mama, pentru că ea este cea microbistă din familia asta”, a spus Gabriela Ruse, care anul trecut a fost prezentă la derby-ul Dinamo – Rapid, scor 0-2.

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Jaqueline Cristian aparține de Dinamo, s-a recuperat la FCSB

Jaqueline Cristian este oficial legitimată la secția de tenis a Clubului Sportiv Dinamo București. Ea a semnat cu gruparea alb-roșie în vara anului 2024 și a declarat atunci că este încântată să facă parte din „familia Dinamo”.

Deși reprezintă clubul Dinamo, în anul 2022, în urma unei accidentări grave la genunchi, Jaqueline a efectuat întreaga perioadă de recuperare la baza sportivă a celor de la FCSB, unde a lucrat îndeaproape cu kinetoterapeutul Ovidiu Kurti și a fost primită excelent de fotbaliștii echipei. Ea a mărturisit atunci că toți fotbaliștii de la FCSB au fost foarte drăguți cu ea, intersectându-se adesea la baza de pregătire.

Andreea Prisăcariu a uitat de Dinamo și a trecut la Steaua

Jucătoarea de tenis a fost legitimată la CS Dinamo până în anul 2023, după care a făcut trecerea la Arc Pro Tenis Club. În 2024, ea a trecut la Steaua, care i-a asigurat o prezentare oficială, jucătoarea uitând că se declarase o înfocată fană dinamovistă. În vara anului trecut, Andreea s-a cuplat cu Adrian Ilie, fundaș la Steaua și unul dintre cei mai vechi jucători ai echipei antrenate de Daniel Oprița