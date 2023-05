Cu ce femeie a apărut fostul soț al Oanei Matache la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley. Gina Matache, fosta soacră, reacție uimitoare

Cu ce femeie a apărut la nunta vedetei de la Antena 1 și a prezentatorului de la Pro TV. Fosta soacră a avut o reacție uimitoare când a aflat aceste informații. Ce a putut să spună solista de muzică populară.

Cu cine a petrecut fostul soț al Oanei Matache la nunta Ginei Pistol cu Smiley. Gina Matache, declarație surprinzătoare

Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache, a fost prezent la nunta Ginei Pistol cu Smiley. Bărbatul a petrecut alături de o artistă cunoscută din industria muzicală, care face parte din casa de producție a cântărețului.

Mai exact, fostul cumnat al Deliei a mers la evenimentul grandios cu Sore, pe numele său din buletin Sorina Cătălina Mihalache. Blondina s-a despărțit la rândul său de tatăl fiicei sale în urmă cu peste un an.

Vestea că cei doi s-au afișat împreună nu a fost trecută cu vederea de fosta soacră a bărbatului. Gina Matache s-a bucurat să afle că fostul ginere are o legătură apropiată cu artista pe care o apreciază foarte mult.

„Acum ce să-i facem, să-l castrăm? Nu am nicio problemă. Mie chiar mi-e dragă fata aceea. Nu mă pot băga eu în viața copiilor. Nepoțeii sunt bine, îi văd des. Lucrurile s-au liniștit”, a spus mama Oanei Matache pentru .

Sore și Răzvan Miheț nu au reacționat în niciun fel legat de presupusa relație care există între ei. În plus, nu apare în prea multe poze alături de fostul cumnat al Deliei, pe social media fiind împreună cu Andreea Esca și alte vedete din showbiz-ul românesc.

Sore și Răzvan Miheț, împreună la ”nunta anului”

„Dacă nu prea ai poze și video-uri prin galerie, de la nuntă, ăsta e primul indiciu că te-ai distrat foarte bine. Am dansat toată seara, am râs cu lacrimi, ne-am bucurat unii de alții și am sărbătorit iubirea.

Casă de piatră Gina Pistol și Smiley”, a scris Sore pe contul personal de Instagram, unde a primit zeci de comentarii de la fani. Internauții au lăudat-o pentru apariția sa pentru că a strălucit într-o rochie roșie.

„Arăți absolut minunat”, i-a scris Andreea Raicu, în timp ce Geanina Ilieș i-a transmis că a fost „superbă”. „De unde este rochia… arăți absolut bestial în ea”, a remarcat o altă persoană în social media.