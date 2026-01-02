Sport

Cu ce îi șochează Chivu pe jucătorii săi! Fostul său elev l-a dat de gol: „Asta mă frapează la el”

Un fotbalist care a lucrat cu Cristi Chivu a vorbit despre antrenorul român de la Inter Milano. „Are o carieră uriașă în spate”. Care este marea calitate a tehnicianului.
Alex Bodnariu
02.01.2026 | 19:47
Cu ce ii socheaza Chivu pe jucatorii sai Fostul sau elev la dat de gol Asta ma frapeaza la el
Capitolul la care Cristi Chivu excelează. Laude din partea foștilor săi jucători
Cristian Chivu continuă să strângă aprecieri în fotbalul italian. Antrenorul român a încheiat anul 2025 pe primul loc în Serie A și visează la scudetto. Tehnicianul este lăudat și de jucătorii cu care a lucrat. Mijlocașul echipei naționale U21 a Italiei a vorbit despre strategiile sale.

Cristi Chivu, tot mai apreciat în Italia. Antrenorul român vrea să ia titlul cu Inter

Înainte ca Cristi Chivu să ajungă la echipa de seniori a celor de la Inter, tehnicianul român a petrecut mulți ani la formația Primavera, acolo unde a lucrat cu mai mulți fotbaliști care astăzi au ajuns la grupări importante din Serie A.

Unul dintre aceștia este Giovanni Fabbian, mijlocaș care a lucrat cu Chivu la Inter Milano, la nivel de Primavera, acolo unde cei doi au câștigat titlul de campioni. Acum, jucătorul celor de la Bologna l-a lăudat în presa italiană pe antrenorul român.

Capitolul la care Cristi Chivu excelează. Laude din partea foștilor săi jucători

Ajuns între timp un om de bază la Bologna, Fabbian a vorbit deschis despre impactul avut de Chivu asupra sa, scoțând în evidență o trăsătură care, spune el, îl diferențiază clar de mulți alți antrenori cu nume mare.

„Chivu este o persoană extraordinară și un antrenor foarte bun. Lucrul care te frapează imediat la el este modestia. Nu încearcă niciodată să epateze, deși are o carieră uriașă în spate”, a mărturisit italianul, într-un interviu acordat presei din Peninsulă.

Fanii celor de la Inter Milano se bucură de faptul că Cristi Chivu a reușit, într-un timp scurt, să schimbe filozofia echipei create de Inzaghi și să îi facă pe jucători să practice un fotbal mult mai direct. Obiectivul este titlul în Serie A.

