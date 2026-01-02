Cu ce îi șochează Chivu pe jucătorii săi! Fostul său elev l-a dat de gol: „Asta mă frapează la el”

ADVERTISEMENT

Cristian Chivu continuă să strângă aprecieri în fotbalul italian. Antrenorul român a încheiat anul 2025 pe primul loc în Serie A și visează la scudetto. Tehnicianul este lăudat și de jucătorii cu care a lucrat. Mijlocașul echipei naționale U21 a Italiei a vorbit despre strategiile sale.

Cristi Chivu, tot mai apreciat în Italia. Antrenorul român vrea să ia titlul cu Inter

Înainte ca Cristi Chivu să ajungă la echipa de seniori a celor de la Inter , acolo unde a lucrat cu mai mulți fotbaliști care astăzi au ajuns la grupări importante din Serie A.

Unul dintre aceștia este Giovanni Fabbian, mijlocaș care a lucrat cu Chivu la Inter Milano, la nivel de Primavera, acolo unde cei doi au câștigat titlul de campioni. Acum, jucătorul celor de la Bologna l-a lăudat în presa italiană pe antrenorul român.

Capitolul la care Cristi Chivu excelează. Laude din partea foștilor săi jucători

Ajuns între timp un om de bază la Bologna, Fabbian a vorbit deschis despre impactul avut de Chivu asupra sa, scoțând în evidență o trăsătură care, spune el, îl diferențiază clar de mulți alți antrenori cu nume mare.

„Chivu este o persoană extraordinară și un antrenor foarte bun. Lucrul care te frapează imediat la el este modestia. Nu încearcă niciodată să epateze, deși are o carieră uriașă în spate”, a mărturisit italianul, într-un interviu acordat

Fanii celor de la Inter Milano se bucură de faptul că Cristi Chivu a reușit, într-un timp scurt, să schimbe filozofia echipei create de Inzaghi și să îi facă pe jucători să practice un fotbal mult mai direct.