Cu ce își ocupă timpul Valentin Mihăilă la Parma. Cine e „Baby W”, noul prieten care îi ține de urât

Transferurile jucătorilor români la echipele din campionatele puternice sunt tot mai rare, însă Universitatea Craiova a dat lovitura în această vară.

Valentin Mihăilă a fost achiziționat de Parma, formație din Seria A, pentru aproximativ 8,5 milioane de euro, o sumă extraordinară pentru un fotbalist din campionatul intern. „Țintă” a devenit cel mai scump fotbalist vândut vreodată de olteni.

Chiar dacă nu a apucat să debuteze la noua sa echipă, Valentin Mihăilă începe să se acomodeze în „noua sa casă” și încearcă să-și ocupe timpul cu tot felul de activități.

Cu ce își ocupă timpul Valentin Mihăilă la Parma! Iubita sa este alături de el, iar cei doi și-au luat un „prieten”

De aproape o lună, Valentin Mihăilă se află în Italia și a trebuit să se recupereze după o mică accidentare. Ba mai mult, fostul jucător al Universității Craiova a trebuit să stea în izolare, după ce au fost depistate patru cazuri de COVID-19 în rândul jucătorilor de la Parma.

Pentru ca acomodarea să fie una mai ușoară, Andreea, iubita lui Mihăilă, a mers și ea să stea în Italia alături de el. Cei doi tineri îndrăgostiți nu au vrut să locuiască chiar singuri și au achiziționat un câine, alintat „Baby W”.

Veștile sunt din ce în ce mai bune, deoarece jucătorul de 20 de ani a început antrenamentele alături de noii săi coechipieri. Mihăilă ar putea debuta în viitoarele întâlniri ale Parmei dacă recuperarea va decurge cum trebuie.

„Sunt fericită și mândră de el pentru cariera pe care și-o clădește, dar pe mine mă iubește Valentin omul și așa îmi place! Eu așa l-am cunoscut, acum trei ani și așa este și acum. Pot spune că eram amândoi copii și am crescut împreună. Mulți cunosc fotbalistul, puțini persoana. Sunt bucuroasă că am putut să-l cunosc, întrucât are mult mai mult de oferit decât ceea ce deja lumea cunoaște. Este un om frumos, cu un suflet și mai frumos,” a fost declarația iubitei lui Mihăilă pentru FANATIK.

Salariu de 600.000 de euro pentru tânărul de 20 de ani! Acesta va crește în fiecare an

Așteptările de la Mihailă sunt foarte mari, având în vedere faptul că au fost plătiți bani mulți pentru achiziționarea sa. Pe lângă cei 8,5 milioane de euro, oficialii Parmei îi plătesc lui „Țintă” un salariu de 600.000 de euro în primul an, iar acesta crește în fiecare an. În sezonul 2024-2025, suma poate ajunge la 800.000 de euro!

Valentin Mihăilă este încrezător și speră să se acomodeze la noua sa echipă: „Este un pas mare pentru mine, dar nu vreau să mă opresc aici. Această echipă este o rampă de lansare pentru mine. M-am gândit şi la echipă, pentru că este una de tradiţie şi are mulţi suporteri. Vreau să intru pe teren şi să îmi demonstrez valoarea.

Vreau să îmi demonstrez calităţile pe teren, sunt conştient că am puţină presiune, dar vreau să intru cu încredere, pentru că din acest motiv am fost şi transferat. Sunt conştient că sunt multe echipe bune în Serie A, dar nu am venit aici ca să mă bat la retrogradare. Vreau ca eu şi coechipierii mei să ne clasăm cât mai sus în clasament. Sunt foarte încântat de alegerea mea,” a declarat extrema în conferința de prezentare.