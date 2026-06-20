Sport

Cu ce l-a convins Universitatea Craiova pe Răzvan Sava: „Este imposibil să spui nu!”

Răzvan Sava a plecat alături de Universitatea Craiova în Austria, acolo unde echipa efectuează cantonamentul de vară. Fostul portar al lui CFR Cluj a dezvăluit ce l-a atras la formația din Bănie
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
20.06.2026 | 18:21
Cu ce la convins Universitatea Craiova pe Razvan Sava Este imposibil sa spui nu
ULTIMA ORĂ
De ce a ales Răzvan Sava Universitatea Craiova? Foto: FANATIK
ADVERTISEMENT

După experiența din Italia, de la Udinese, Răzvan Sava (23 de ani) s-a întors în țară, de această dată la Universitatea Craiova. Astfel, portarul internațional a devenit noul goalkeeper al oltenilor și va avea o concurență acerbă pentru postul de titular. Înainte de a zbura spre Austria, acolo unde echipa va efectua pregătirea de vară, Răzvan Sava a recunoscut care sunt principalii factori pentru care a ales să se alăture echipei antrenate de Filipe Coelho.

Răzvan Sava a recunoscut de ce a ales Universitatea Craiova

Universitatea Craiova s-a înțeles cu Răzvan Sava, iar fostul portar de la Udinese și CFR Cluj a semnat un contract valabil pe patru ani. Înainte de a merge alături de noii săi colegi în cantonamentul din Austria, portarul internațional a dezvăluit care au fost principalele motive pentru care a ales să vină în Oltenia și a vorbit despre legăturile familiei sale cu echipa și orașul.

ADVERTISEMENT

„Bunica mea trăiește aici, mătușa mea trăiește aici, în vacanțe mergeam la Poiana Mare, aproape de Craiova. Deci, pentru mine e perfect. Tatăl este suporter al Universității Craiova, tot timpul, la fiecare meci voi avea familia alături de mine. Craiova m-a convins cu condițiile, care sunt la fel ca în Italia. Asta m-a împins să vin aici, am auzit că lotul este foarte unit.

Mă bucur că i-am cunoscut și abia aștept să jucăm împreună. (n.r. Ai visat să ajungi la Universitatea Craiova?) E o întrebare destul de grea, dar când am auzit că mă vrea Craiova, fiind și campioana României, este imposibil să spui nu. E și visul de a juca în Champions League”, a declarat Răzvan Sava.

ADVERTISEMENT
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie...
Digi24.ro
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”

Ce spune Răzvan Sava despre concurența pe post de la U Craiova

Pe lângă Răzvan Sava, Universitatea Craiova l-a mai achiziționat și pe Alexandru Maxim, fostul portar al celor de la FCSB, care nu apucase încă să debuteze pentru formația roș-albastră. Pe lângă cei doi, oltenii deja aveau doi portari de calitate, fiind vorba despre Laurențiu Popescu și Isenko.

ADVERTISEMENT
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu...
Digisport.ro
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu credeați până acum, începeți să credeți”

Noul portar al Craiovei este conștient de competiția acerbă pe care o are, însă experiența din Italia, unde a apărat poarta lui Udinese în 23 de ocazii, și-ar putea spune cuvântul: „Va fi greu pentru că toți suntem portari buni. Pe Laurențiu Popescu îl cunosc de foarte mult timp, l-am stimat când juca la CFR și Craiova. Pe Isenko, la fel, l-am văzut anul trecut când a jucat, mai este și Maxim, care a apărat foarte bine. Sper să fie o competiție bună și să fim uniți. 

ADVERTISEMENT

Colegii m-au primit foarte bine. Este un grup foarte unit. Asta mă încântă foarte mult. Tata a fost foarte fericit când am venit la Craiova. Nu se bagă el în alegerile mele, dar mă susține mereu. Tatuajul meu este făcut pentru el, e zodia leu”, a mai declarat Răzvan Sava, în aeroport, la plecarea în cantonament cu Universitatea Craiova.

Declarațiile lui Răzvan Sava înainte de zborul către Austria

Udinese și-a păstrat o clauză importantă în ceea ce-l privește pe Răzvan Sava

Având o vârstă foarte bună pentru un portar, chiar fiind considerat unul foarte tânăr, Udinese și-a păstrat o clauză importantă în ceea ce-l privește pe Răzvan Sava. Chiar dacă românul a semnat un contract pe patru ani cu Craiova, clubul italian și-a păstrat posibilitatea de a-l readuce la echipă pentru o sumă prestabilita.

ADVERTISEMENT

„Răzvan Sava, cedat la Universitatea Craiova. Udinese Calcio anunță că l-a transferat definitiv pe Răzvan Sava la Universitatea Craiova, păstrând însă un drept de răscumpărare (buy-back) în favoarea clubului italian asupra portarului român“, a anunțat clubul din Udine, pe pagina de Facebook.

Grupa I, LIVE BLOG de la CM 2026. Didier Deschamps, avertisment pentru jucători...
Fanatik
Grupa I, LIVE BLOG de la CM 2026. Didier Deschamps, avertisment pentru jucători înainte de meciul cu Irak: „Îi cunoașteți?”
FIFA pregătește în secret un spectacol de închidere istoric pentru finala Campionatului Mondial...
Fanatik
FIFA pregătește în secret un spectacol de închidere istoric pentru finala Campionatului Mondial 2026
Universitatea Craiova, fără Anzor, Romanchuk și Mora la plecarea în cantonament! Ce se...
Fanatik
Universitatea Craiova, fără Anzor, Romanchuk și Mora la plecarea în cantonament! Ce se întâmplă cu vedetele oltenilor
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
De unde a pornit războiul dintre Gigi Becali și Ioan Becali: 'A înnebunit...
iamsport.ro
De unde a pornit războiul dintre Gigi Becali și Ioan Becali: 'A înnebunit Giovanni, a luat foc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!