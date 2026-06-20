Cu ce l-a convins Universitatea Craiova pe Răzvan Sava: „Este imposibil să spui nu!”

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După experiența din Italia, de la Udinese, Răzvan Sava (23 de ani) s-a întors în țară, de această dată la Universitatea Craiova. Astfel, portarul internațional a devenit noul goalkeeper al oltenilor și va avea o concurență acerbă pentru postul de titular. Înainte de a zbura spre Austria, acolo unde echipa va efectua pregătirea de vară, Răzvan Sava a recunoscut care sunt principalii factori pentru care a ales să se alăture echipei antrenate de Filipe Coelho.

Răzvan Sava a recunoscut de ce a ales Universitatea Craiova

Universitatea Craiova s-a înțeles cu Răzvan Sava, iar fostul portar de la Udinese și CFR Cluj Înainte de a merge alături de noii săi colegi în cantonamentul din Austria, portarul internațional a dezvăluit care au fost principalele motive pentru care a ales să vină în Oltenia și a vorbit despre

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„Bunica mea trăiește aici, mătușa mea trăiește aici, în vacanțe mergeam la Poiana Mare, aproape de Craiova. Deci, pentru mine e perfect. Tatăl este suporter al Universității Craiova, tot timpul, la fiecare meci voi avea familia alături de mine. Craiova m-a convins cu condițiile, care sunt la fel ca în Italia. Asta m-a împins să vin aici, am auzit că lotul este foarte unit.

Mă bucur că i-am cunoscut și abia aștept să jucăm împreună. (n.r. Ai visat să ajungi la Universitatea Craiova?) E o întrebare destul de grea, dar când am auzit că mă vrea Craiova, fiind și campioana României, este imposibil să spui nu. E și visul de a juca în Champions League”, a declarat Răzvan Sava.

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Ce spune Răzvan Sava despre concurența pe post de la U Craiova

Pe lângă Răzvan Sava, Universitatea Craiova l-a mai achiziționat și pe Alexandru Maxim, fostul portar al celor de la FCSB, care nu apucase încă să debuteze pentru formația roș-albastră. Pe lângă cei doi, oltenii deja aveau doi portari de calitate, fiind vorba despre Laurențiu Popescu și Isenko.

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Noul portar al Craiovei este conștient de competiția acerbă pe care o are, însă experiența din Italia, unde a apărat poarta lui Udinese în 23 de ocazii, și-ar putea spune cuvântul: „Va fi greu pentru că toți suntem portari buni. Pe Laurențiu Popescu îl cunosc de foarte mult timp, l-am stimat când juca la CFR și Craiova. Pe Isenko, la fel, l-am văzut anul trecut când a jucat, mai este și Maxim, care a apărat foarte bine. Sper să fie o competiție bună și să fim uniți.

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Colegii m-au primit foarte bine. Este un grup foarte unit. Asta mă încântă foarte mult. Tata a fost foarte fericit când am venit la Craiova. Nu se bagă el în alegerile mele, dar mă susține mereu. Tatuajul meu este făcut pentru el, e zodia leu”, a mai declarat Răzvan Sava, în aeroport, la plecarea în cantonament cu Universitatea Craiova.

Declarațiile lui Răzvan Sava înainte de zborul către Austria

Udinese și-a păstrat o clauză importantă în ceea ce-l privește pe Răzvan Sava

Având o vârstă foarte bună pentru un portar, chiar fiind considerat unul foarte tânăr, Udinese și-a păstrat o clauză importantă în ceea ce-l privește pe Răzvan Sava. Chiar dacă românul a semnat un contract pe patru ani cu Craiova, c

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„Răzvan Sava, cedat la Universitatea Craiova. Udinese Calcio anunță că l-a transferat definitiv pe Răzvan Sava la Universitatea Craiova, păstrând însă un drept de răscumpărare (buy-back) în favoarea clubului italian asupra portarului român“, a anunțat clubul din Udine, pe pagina de Facebook.