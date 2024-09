Pescobar l-a invitat la ziua lui și pe Mitică Dragomir, iar fostul șef LPF a rămas impresionat de tot ce a găsit la eveniment. „Oracolul de la Bălcești” a spus și cu ce l-a dat pe spate patronul de la Taverna Racilor.

Cu ce l-a dat pe spate Pescobar de ziua lui pe Mitică Dragomir? „Așa supă nu am mâncat în viața mea”

și a povestit totul la MAX Profețiile lui Mitică. Emisiunea este live doar pe site-ul , de la ora 13:30, în fiecare zi de luni a săptămânii.

Fostul șef LPF a fost dat pe spate de mâncarea pe care Pescobar a pregătit-o pentru invitați. Mitică Dragomir a fost impresionat de supa cu fructe de mare servită la evenimentul organizat de patronul Tavernei Racilor.

„A fost ziua lui Pescobar, a fost frumos. Am mâncat atât de mult pentru că a făcut numai lucruri speciale. Am și băut, pe cuvânt de onoare. Am băut cu Thiess și cu Baronul, care vine numai cu vinul lui roșu. Are vin de 1.000 de euro sticla.

El bea numai roșu, e franțuzesc. Vine cu vinul lui, are mașina burdușită de vinuri scumpe. Pescobar este omul dracu′, știe să facă atmosferă. Era și Thiess, îți dai seama ce băgau în ele, ce caterincă era acolo.

Am mâncat o supă de fructe de mare, așa supă nu am mâncat în viața mea. A adus bucătari buni, îți înghițeai limba. Am mâncat cotlet de berbecuț, am mâncat caracatiță că a vrut nepotul cel mic. Caracatiță ca ăsta nu face nimeni, nu știu de unde a învățat”, a spus Dragomir.

Reacție savuroasă a lui Mitică Dragomir: „Mai bine la mine la Bălcești”

„Pe masă îți pune 25 de feluri de mâncare, nici nu îți mai vine să mănânci când le vezi pe toate. Mai bine era la mine la Bălcești, mâncai o jumară cu mamăligă. Dumnezeu cel bun și mare a făcut lumea asta cu fundul în sus.

Muncești ca un nebun să faci avere și la 80 de ani te uiți, mă duc în mormânt cu ea. Dacă nu ai copii sau nepoți și ai avere multă îți vine să te dai cu capul în pereți. La 17 ani să înceapă să îți dea mult de tot, la 17 ani să îți dea mintea, bogăția și vâna de la 40 de ani.

Am 79 de ani,. Acum le am pe toate, cât mai suferit și prin ce am trecut în decursul vieții. Acum la minte am tot 40 de ani, dar când mă uit în oglindă îmi vine să îmi dau palme”, a mai spus fostul șef LPF.

Pescobar l-a dat pe spate pe Mitică Dragomir