Cu ce l-a impresionat premierul Luca Niculescu pe Gigi Becali: „Am nevoie să facă treabă, nu ca Nicușor Dan”

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România are din nou un guvern cu puteri depline, după cinci luni și jumătate de criză politică, iar Gigi Becali se numără printre parlamentarii care au votat marţi pentru învestirea Cabinetului Luca Niculescu. În direct la „Fanatik Superliga”, patronul FCSB a dezvăluit care este prima impresie pe care i-a făcut-o noul premier.

Luca Niculescu a făcut emisiune cu Gigi Becali

Gigi Becali s-a întâlnit cu Luca Niculescu pe holurile Parlamentului, iar din scurta întrevedere deputatul şi-a făcut o primă impresie despre şeful guvernului. „Om deştept sigur este. Altfel n-avea funcţiile alea, nu-l decora nici Franţa, nu ar fi avut nici funcţiile pe care le-a avut prin Europa. Dar nu neapărat asta vreau să spun. A venit spre mine, m-a salutat, mi-a zis că voia să mă sune în chestiunea legată de vot…

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Mi-a mai spus că am făcut o emisiune memorabilă împreună, acum 20 de ani. Eu nu mai ţineam minte. Dar mi-a plăcut, pentru că are o modestie, o smerenie. Nu are deloc îngâmfare, e un om foarte blând”, este premierului proaspăt instalat la Palatul Victoria.

Ce reproşuri îi aduce Gigi Becali lui Nicuşor Dan

Pe de altă parte, patronul FCSB a făcut şi o comparaţie cu caracterizarea pe care i-o făcea în urmă cu mai multe luni preşedintelui Nicuşor Dan. Să fii un om liniştit nu e suficient, consideră acesta. „Eu ştiu doar ce văd eu. Cum spuneam şi de Dan Nicuşor: ‘E cuminte om!’. Da, dar n-am nevoie de cuminte om. Am nevoie să facă treabă, nu să mă lase șase luni fără guvern. Liniștit om, blând om, dar n-am nevoie, vreau guvern!”, a subliniat Gigi Becali, la „Fanatik Superliga”.

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De ce îi acordă Gigi Becali credit lui Luca Niculescu

Totuşi, , având în vedere că prima impresie pe care i-a făcut-o acesta a fost una favorabilă. „Luca Niculescu văd că vorbește mai altfel, mai la obiect, mai cu înțelepciune. Când vorbește ceva începe și povestește tot filmul, cum a fost, cum este. Un om care povestește astfel lucrurile nu are populism în el, are adevărul în el. Din ce vorbește el se demonstrează că are adevărul în el.

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Și din discursurile pe care le-a ținut până acum reiese, pentru mine, că are în el adevărul, nu are minciuna, nu are falsitatea. Și asta este cel mai important. Câtă treabă o să facă nu știu, pentru că e greu de făcut. Important e că este guvern. Am intrat în normalitate că avem guvern”, este concluzia politică a săptămânii, trasă de Gigi Becali.

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