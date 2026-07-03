Sport

Cu ce l-au convins qatarezii pe Răzvan Lucescu să semneze. Românul, impresionat de ce a găsit la Al Sadd

Cu ce l-au convins, de fapt, qatarezii pe Răzvan Lucescu să semneze. Românul a fost impresionat de ceea ce a găsit la noua sa formație, Al Sadd. Când va fi prezentat antrenorul.
Iulian Stoica
03.07.2026 | 20:26
Cu ce lau convins qatarezii pe Razvan Lucescu sa semneze Romanul impresionat de ce a gasit la Al Sadd
EXCLUSIV FANATIK
Cu ce l-au convins qatarezii pe Răzvan Lucescu să semneze. Românul, impresionat de ce a găsit la Al Sadd. Foto: Colaj Fanatik
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Răzvan Lucescu a decis să o părăsească pe PAOK în vara acestui an. După mai mulți ani foarte buni în Grecia, tehnicianul român a considerat că este momentul ideal pentru o nouă aventură. Acesta nu a rămas mult timp fără angajament, qatarezii de la Al Sadd convingându-l să semneze.

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Cu ce l-au convins qatarezii pe Răzvan Lucescu să semneze

Este doar o chestiune de timp până când Răzvan Lucescu va fi prezentat oficial la noua sa echipă, Al Sadd. Românul va ajunge în Qatar în ziua de duminică, 5 iulie, și va semna un contract pe o perioadă de doi ani, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon. Acesta va avea la dispoziție un staff de 6 persoane.

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Foarte multă lume se întreabă ce l-a făcut, de fapt, pe Răzvan Lucescu să accepte propunerea venită din Qatar. Ei bine, din informațiile FANATIK, tehnicianul român a fost convins de obiectivele mari pe care le are clubul: Champions League al Asiei. În trecut, noua formație a antrenorului a cucerit de două ori această distincție, prima oară în 1989, iar a doua în 2011. Totodată, condițiile de pregătire l-au impresionat pe fiul regretatului Mircea Lucescu.

Răzvan Lucescu, la Al-Sadd din Qatar pe un salariu uriaș

Deși în această perioadă s-a aflat și pe lista saudiților de la Al-Ittihad, fiul reputatului Mircea Lucescu a optat în cele din urmă pentru formația catareză. La Al-Sadd, Răzvan Lucescu va semna un angajament valabil pe două sezoane, urmând să încaseze un salariu anual important, în valoare de 3,5 milioane de dolari.

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Tehnicianul român a oferit și o primă reacție, confirmând în exclusivitate pentru FANATIK înțelegerea printr-un mesaj scurt și hotărât: „Voi semna!”. Nu este pentru prima oară când Răzvan Lucescu va pregăti o formație din zona Golfului, acesta fiind la cârmă în trecut la El-Jaish SC și Al Hilal.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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