Cu ce l-au convins qatarezii pe Răzvan Lucescu să semneze. Românul, impresionat de ce a găsit la Al Sadd

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu a decis să o părăsească pe PAOK în vara acestui an. După mai mulți ani foarte buni în Grecia, tehnicianul român a considerat că este momentul ideal pentru o nouă aventură. Acesta nu a rămas mult timp fără angajament, qatarezii de la Al Sadd convingându-l să semneze.

Cu ce l-au convins qatarezii pe Răzvan Lucescu să semneze

Este doar o chestiune de timp până când Răzvan Lucescu va fi prezentat oficial la noua sa echipă, Al Sadd. Românul va ajunge în Qatar în ziua de duminică, 5 iulie, și va semna un contract pe o perioadă de doi ani, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon. Acesta va avea la dispoziție un staff de 6 persoane.

ADVERTISEMENT

Foarte multă lume se întreabă ce l-a făcut, de fapt, pe Răzvan Lucescu să accepte propunerea venită din Qatar. Ei bine, din informațiile FANATIK, tehnicianul român a fost convins de obiectivele mari pe care le are clubul: Champions League al Asiei. În trecut, noua formație a antrenorului a cucerit de două ori această distincție, prima oară în 1989, iar a doua în 2011. Totodată, condițiile de pregătire l-au impresionat pe .

Răzvan Lucescu, la Al-Sadd din Qatar pe un salariu uriaș

Deși în această perioadă s-a aflat și pe lista saudiților de la Al-Ittihad, fiul reputatului Mircea Lucescu a optat în cele din urmă pentru formația catareză. La Al-Sadd, Răzvan Lucescu va semna un angajament valabil pe două sezoane, urmând să încaseze un salariu anual important, în valoare de 3,5 milioane de dolari.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul român a oferit și o primă reacție, printr-un mesaj scurt și hotărât: „Voi semna!”. Nu este pentru prima oară când Răzvan Lucescu va pregăti o formație din zona Golfului, acesta fiind la cârmă în trecut la El-Jaish SC și Al Hilal.