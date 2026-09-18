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Cu ce mare atacant român l-a comparat Ilie Dumitrescu pe Andrei Șucu după primul gol la Rapid: „La fel ca el!”

Andrei Șucu a înscris chiar la debutul său la Rapid în minutul 90+4. Fiul patronului Dan Șucu fusese introdus în teren în minutul 90+4 și a înscris după câteva secunde, la prima atingere de balon.
Flaviu Popa
18.09.2026 | 23:18
Cu ce mare atacant roman la comparat Ilie Dumitrescu pe Andrei Sucu dupa primul gol la Rapid La fel ca el
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Andrei Șucu a înscris la debutul său pentru Rapid. Foto: FANATIK - Renato Anghelescu
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Andrei Șucu a fost trimis în teren în minutul 90+4 al partidei dintre Rapid și FC Argeș, în momentul în care giuleștenii aveau un avantaj fragil, scor 2-1. Fiul patronului a primit imediat o pasă ideală de la Bubanja și a înscris cu un șut la colțul scurt, care l-a luat prin surprindere pe portarul celor de la FC Argeș.

Andrei Șucu este comparat cu Florin Răducioiu după ce a dat gol după 30 de secunde de la debutul său în Superliga

Bucuria a fost mare pe stadion după acest moment special, mai ales că era clar în acel moment că Rapid nu mai poate rata victoria și că a urcat pe primul loc în Superliga. Imediat după meci, Ilie Dumitrescu l-a comparat pe Andrei Șucu cu marele atacant român Florin Răducioiu.

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„S-a demarcat la fel ca Răducioiu la Cardiff, exact așa s-a marcat. Dacă dai la scurt surprinzi portarul. Mă bucur foarte mult pentru copilul ăsta”, a declarat Ilie Dumitrescu, în direct la Digi Sport. Evident, impresionat de povestea de film american pe care Șucu a scris-o în această seară.

Cei aflați în studioul emisiunii, printre care Radu Naum, Cristian Săpunaru sau Decebal Rădulescu au convenit asupra faptului că, prin acest gol, Andrei Șucu a demonstrat că merită să fie în lotul Rapidului nu doar pentru că este fiul lui Dan Șucu.

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Ilie Dumitrescu îl consideră pe Andrei Șucu mai bun ca Răducioiu, după golul înscris cu FC Argeș

Mi se pare mai bun ca Radu (n.r. Răducioiu)”, a completat Dumitrescu, ușor amuzat.  Și mai important, Ilie Dumitrescu este cel care i-a dat pasa lui Răducioiu care a înscris în urmă cu peste 30 de ani la Cardiff, în acel Țara Galilor – România 1-2.

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Mult mai sceptic a fost Cristi Săpunaru, care le-a cerut celor prezenți să nu îi facă statuie lui Șucu Jr. „Să nu îi facem statuie, nu am nimic cu el. Este și norocul că portarul greșește”, a declarat fostul fundaș al Rapidului, neimpresionat de moment, spre deosebire de restul specialiștilor de la Digi Sport Special.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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