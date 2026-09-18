Cu ce mare atacant român l-a comparat Ilie Dumitrescu pe Andrei Șucu după primul gol la Rapid: „La fel ca el!”

Andrei Șucu a fost trimis în teren în minutul 90+4 al partidei dintre Rapid și FC Argeș, în momentul în care giuleștenii aveau un avantaj fragil, scor 2-1. Fiul patronului a primit imediat o pasă ideală de la Bubanja și a înscris cu un șut la colțul scurt, care l-a luat prin surprindere pe portarul celor de la FC Argeș.
Bucuria a fost mare pe stadion după acest moment special, mai ales că era clar în acel moment că Rapid nu mai poate rata victoria și că a urcat pe primul loc în Superliga. Imediat după meci, Ilie Dumitrescu l-a comparat pe Andrei Șucu cu marele atacant român Florin Răducioiu.
„S-a demarcat la fel ca Răducioiu la Cardiff, exact așa s-a marcat. Dacă dai la scurt surprinzi portarul. Mă bucur foarte mult pentru copilul ăsta”, a declarat Ilie Dumitrescu, în direct la Digi Sport. Evident, impresionat de povestea de film american pe care Șucu a scris-o în această seară.
Cei aflați în studioul emisiunii, printre care Radu Naum, Cristian Săpunaru sau Decebal Rădulescu au convenit asupra faptului că, prin acest gol, Andrei Șucu a demonstrat că merită să fie în lotul Rapidului nu doar pentru că este fiul lui Dan Șucu.
„Mi se pare mai bun ca Radu (n.r. Răducioiu)”, a completat Dumitrescu, ușor amuzat. Și mai important, Ilie Dumitrescu este cel care i-a dat pasa lui Răducioiu care a înscris în urmă cu peste 30 de ani la Cardiff, în acel Țara Galilor – România 1-2.
Mult mai sceptic a fost Cristi Săpunaru, care le-a cerut celor prezenți să nu îi facă statuie lui Șucu Jr. „Să nu îi facem statuie, nu am nimic cu el. Este și norocul că portarul greșește”, a declarat fostul fundaș al Rapidului, neimpresionat de moment, spre deosebire de restul specialiștilor de la Digi Sport Special.