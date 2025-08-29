Sport

Cu ce mașină a apărut Dan Șucu la Rapid – UTA. Costă de 5 ori mai puțin decât „bolidul” lui Gigi Becali

Rapid - UTA este meciul care deschide etapa a 8-a din SuperLiga României. Cu ce mașină și-a făcut apariția Dan Șucu la sosirea în Giulești.
Bogdan Ciutacu, Daniel Işvanca
29.08.2025 | 20:12
Cu ce masina a aparut Dan Sucu la Rapid UTA Costa de 5 ori mai putin decat bolidul lui Gigi Becali
ULTIMA ORĂ
Mașina lui Dan Șucu, de 5 ori mai ieftină decât cea a lui Gigi Becali Foto: colaj Fanatik

Rapid București și UTA Arad deschid etapa cu numărul opt din SuperLiga României. Partida va avea loc pe Giulești, iar formația antrenată de Costel Gâlcă țintește al cincilea succes din acest sezon. La stadion și-a făcut apariția și patronul echipei alb-vișinii, Dan Șucu.

Dan Șucu, la volanul unui bolid de lux înainte de Rapid – UTA

Rapid și UTA se întâlnesc în primul duel din cadrul etapei a 8-a din SuperLiga României. Arădenii vin pe Giulești după o serie de două partide consecutive fără victorie în campionat, în timp ce gruparea alb-vișinie este neînvinsă în cele șapte meciuri disputate până acum.

Reporterii FANATIK l-au surprins la sosirea la stadion și pe patronul Dan Șucu, care a fost văzut la volanul unui bolid de lux. Este vorba despre un Mercedes GLE Coupe, un autoturism evaluat la aproximativ 100.000 de euro. Comparativ cu cele conduse de patronul celor de la FCSB, vehiculul este de cinci ori mai ieftin.

Dan Șucu, surprins înainte de startul partidei dintre Rapid și UTA
Dan Șucu, surprins înainte de startul partidei dintre Rapid și UTA FOTO: Fanatik

Mirel Rădoi stă cel mai bine la acest capitol, el fiind un pasionat în ceea ce privește mașinile de colecție. La revenirea la Universitatea Craiova, fostul selecționer al naționalei României a venit la baza de antrenament a oltenilor la volanului Rolls-Royce Cullinan MANSORY Billionaire de culoare albă, mașină care este evaluată la aproximativ 700.000 de euro.

Patronul celor de la FCSB l-a ironizat pe Dan Șucu

După ce FCSB a obținut calificarea în faza principală a UEFA Europa League, Gigi Becali a trăit la intensitate maximă, ca în vremurile bune și s-a urcat pe mașină, așa cum obișnuia la finalul marilor victorii obținute de campioana României în cupele europene.

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, patronul celor de la FCSB l-a ironizat pe Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid București și Genoa, pentru mașina cu care s-a afișat într-o întâlnire spontană pe care aceștia au avut-o.

„Să se urce și ei pe mașină, dacă pot (n. r. Mihai Rotaru și Dan Șucu). Trebuie să poți, să ai putere să te urci. Trebuie să ai talent, să fi muncit în viața ta, eu am putere, am mușchi. Rotaru nu poate, crezi că are cum? Poate doar să fie ajutat. Pune-l pe Șucu să se urce pe mașină. Dacă el nu a muncit în viața lui? 

Ca să te urci pe mașină trebuie să ai putere, elasticitate. Să se urce pe Rolls Royce, dar Șucu s-ar putea să poată, el are Ford cu benă în spate (n. r. râde). M-am întâlnit cu el, când am văzut… El are Ford cu basculantă în spate. I-am zis: ‘Băi Dane, cum vrei să te lupți cu mine? Eu merg cu Rolls-ul și tu mergi cu Fordul de benă’.

Eu nici nu merg cu ea. O iau pe jos. Cred că a fost obișnuit când era mai mic și căra. Acum îi place mașină cu basculantă în spate”, s-a amuzat patronul celor de la FCSB, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

