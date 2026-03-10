Cu ce mașină a apărut Mirel Rădoi acasă la Gigi Becali. Are 600 de cai putere și ajunge la 100 km/h în 4.5 secunde. Puțini români își permit s-o cumpere

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi are un parc auto impresionant, dovadă mașina cu care a apărut acasă la Gigi Becali. Vehiculul pe care foarte puțini români și-l permit din punct de vedere financiar are 600 de cai putere. Intră în categoria celor de înaltă performanță.

Ce autoturism de lux conduce Mirel Rădoi

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB, însă patronul clubului a făcut anunțul momentului. Gigi Becali l-a numit în funcția de antrenor pe Mirel Rădoi, având și .

ADVERTISEMENT

Din fericire, nu a fost vorba de așa ceva. Sportivul în vârstă de 44 de ani revine pe banca formației după o pauză de 11 ani. A mai pregătit gruparea roș-albastră în toamna lui 2015. A fost, de fapt, prima sa experiență în antrenorat.

A fost numit în această poziție la scurtă vreme ce și-a încheiat cariera de jucător. În aceeași notă, fostul fotbalist cu care s-a întâlnit recent.

ADVERTISEMENT

A ajuns la reședința celebrului om de afaceri cu un autoturism de lux. Conduce un BRABUS 600, care reprezintă o variantă exclusivistă a SUV-ului Range Rover P530. De asemenea, modelul este unul puternic modificat.

ADVERTISEMENT

Mașina are un motor V8 twin-turbo de 4,4 litri. Așadar, datorită pachetului de upgrade dezvoltat de Brabus are o putere de circa 600 de cai putere. Mai mult decât atât, autoturismul lui Mirel Rădoi are un cuplu de 800 Nm.

Prin urmare, mașina este echipată cu o forță de torsiune extrem de mare. Acest lucru indică o forță de tragere de pe loc uriașă. În concluzie, ajunge de la 0 la 100 km/h în aproximativ 4,5 secunde, deși cântărește peste 2 tone și jumătate.

ADVERTISEMENT

BRABUS, mașina condusă de Mirel Rădoi. Sursa foto: brabus.com

”SUV de lux fără compromisuri”

„Avangarda înseamnă experimentare. Înseamnă să ai încredere și să vezi unde te poate duce aceasta. Înseamnă idei gata să schimbe regulile jocului și dorința de a găsi noi forme de exprimare.

Dar, de la silueta impunătoare care se remarcă oriunde până la stilul inconfundabil BRABUS, combinat cu nuanțe pastelate uimitoare, BRABUS 600 este mult mai mult decât un test de concept.

Este inovația artei. Un ansamblu de eleganță modernă care stârnește imaginația în mai puțin de o secundă, conceput pentru un singur scop: să impresioneze.

Bazat pentru prima dată pe Range Rover P 530, acest SUV de lux fără compromisuri reprezintă un nou tip de capodoperă, provocând tradiționalul și oferind o privire asupra unei noi ere de posibilități”, e descrierea modelului, pe .

Cât costă mașina lui Mirel Rădoi

Mirel Rădoi nu s-a uitat la bani când și-a achiziționat acest model de lux. Autoturismul a fost modificat, dispunând de schimbări tehnice specifice producătorului german. Are elemente aerodinamice din fibră de carbon.

Jantele sunt de mari dimensiuni, în timp ce sistemul de evacuare este unul sport. SUV-ul nu păstrează doar caracterul de lux al Range Rover-ului, ci și costul pe măsură. Acesta depinde foarte mult de configurație și de nivelul de personalizare.

În general, un BRABUS 600 bazat pe Range Rover P530 poate fi cumpărat cu o sumă cuprinsă între 300.000 și 460.000 de euro. Prețul variază în funcție de dotările alese de cumpărători, printre care se află și Mirel Rădoi.