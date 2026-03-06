Sport

Cu ce „mașină” se deplasează scriitorul Radu Paraschivescu. Răspunsul dat lui Ilie Dumitrescu: ”Am un 335 / Doamne apără și păzește”

Care este mijlocul de transport cu care se deplasează scriitorul Radu Paraschivescu. Ce i-a spus acesta lui Ilie Dumitrescu când a fost întrebat ce mașină conduce.
Adrian Baciu
06.03.2026 | 23:15
Cu ce mașină circulă scriitorul Radu Paraschivescu, prezent în emisiunile de sport.
Cu ce mașină circulă scriitorul Radu Paraschivescu, prezent în emisiunile de sport. Sursa foto: colaj Fanatik / Facebook / Hepta
Radu Paraschivescu este o figură extrem de cunoscută microbistului român. Acesta este văzut după cele mai importante meciuri din întrecerea internă în platourile unei televiziuni de sport. Coleg de talk-show cu Ilie Dumitrescu, cunoscutul scriitor a fost întrebat, la un moment dat, de fostul jucător al naționalei ”Ce mașină are?”. Ce răspuns a primit ”Mister”.

Cu ce mașină s-a deplasat Radu Paraschivescu prin București în ultimii ani

Radu Paraschivescu reprezintă, fără doar și poate, una dintre cele mai elegante voci din peisajul analiștilor prezenți în platourile talk-show-urilor sportive din România. Mereu echilibrat și echidistant, scriitorul dă o notă academică dezbaterilor pe temele fotbalistice.

Recent, mai exact la începutul anului 2026, Paraschivescu, care este unul dintre invitații permanenți de la televiziunea Digi Sport, a dezvăluit care este mijlocul de transport cu care se deplasează prin București. El a afirmat că nu mai merge atât de mult cu autobuzul, ci cu metroul.

În urmă cu câteva zile, Radu Paraschivescu a avut o reacție amuzantă în momentul în care prezentatorul postului de televiziune, Radu Naum, a adus în discuție varianta mașinii personale. Moderatorul crezuse că invitatul său și-a cumpărat o mașină. Reacția amuzantă a acestuia.

”Din ce în ce mai rar aștept autobuzul. M-am axat pe metrou. (n.r. Credeam că ți-ai luat mașină, întrebat de moderator). Eu? Doamne apără și păzește!”, a declarat Radu Paraschivescu, la emisiunea Fotbal Club, notează site-ul postului TV.

Ce răspuns a dat Radu Paraschivescu când a fost întrebat de Ilie Dumitrescu ce mașină conduce

În urmă cu mai puțin de trei ani, între Radu Paraschivescu și colegul său de platou, nimeni altul decât componentul ”Generației de Aur”, Ilie Dumitrescu, a avut loc un dialog extrem de savuros. Acesta din urmă l-a întrebat pe scriitor ce mașină conduce.

Radu Paraschivescu nu a stat mult pe gânduri și i-a răspuns imediat lui Mister: ”Un 335”. Această ”marcă” de mașină l-a lăsat fără reacție pe fostul fotbalist. Ulterior, scriitorul a explicat că merge cu transportul în comun. Acel ”335” era, de fapt, un autobuz.

”Se discuta despre mașini, domeniu în care eu sunt total exterior. Într-o pauză de publicitate, Ilie Dumitrescu m-a întrebat, dar cu bună credință: ‘Profesore, tu ce mașină ai?’ Și eu i-am zis: ‘un 335’. Și am văzut o umbră trecând pe chipul lui, două-trei secunde, s-a simțit excedat, el având niște mașini arătoase și performante.

Și i-am zis: ‘Ilie, eu merg cu autobuzul’. Și s-a uitat așa la mine cu un amestec de admirație și compătimire, dar mi s-a părut că asta văd în ochii lui, plus un moment de descumpănire”, a povestit Radu Paraschivescu, despre episodul cu Ilie Dumitrescu, conform sursei citate.

De ce spune Radu Paraschivescu că mersul cu mașina prin Capitală i se pare o corvoadă

Radu Paraschivescu a mai dezvăluit, cu o altă ocazie, faptul că el nu are o mașină personală. Simpla deplasare cu autoturismul unui cunoscut i se pare acestuia o corvoadă. Motivul: starea traficului din Capitală.

M-am obişnuit atât de bine să citesc în mijloacele de transport, încât mersul cu maşina (a altora, eu nu am) mi se pare o corvoadă. Mai ales la cum se circulă în Bucureşti după ce începe şcoala sau după ce plouă.

Am decenii de citit prin metrouri, tramvaie şi troleibuze, iar dacă la început unii făceau ochii mari (‘uite-l pe ăla de la televizor, ce-o căuta aici?’), acum mă bucur că nu mai şochez pe nimeni”, spunea Paraschivescu.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
