Cu ce medie a luat Radu Drăgușin examenul de bacalaureat. Cine l-a încurajat să nu renunțe la școală

Descoperă în rândurile de mai jos ce medie a avut Radu Drăgușin la examenul de bacalaureat, dar și unde l-a susținut. Tânărul sportiv a urmat cursurile din liceu în două țări, ambiția făcându-l să ia o decizie importantă pentru viitorul său.
Radu Drăgușin (24 ani) a dat din casă la scurtă vreme după ce a semnat cu Fiorentina. Fostul jucător al lui Tottenham a fost invitat într-un podcast în care a atins diferite subiecte atât din planul profesional, cât și din cel personal. A discutat despre accidentarea severă care l-a ținut departe de teren. E o dramă în urma căreia a învățat să meargă din nou.
În aceeași emisiune a relatat momentul în care i s-a făcut rău regretatului Mircea Lucescu, în cantonament. De asemenea, a dezvăluit care este părerea sa despre școală, părinții încurajându-l mereu să nu renunțe la studii. A ținut cont de sfatul lor, cu toate că ultimii doi ani din liceu i-a petrecut în străinătate.
A învățat în Italia, dar și-a dorit enorm să susțină examenul de bacalaureat pe meleagurile natale. Dorința i s-a îndeplinit, celebrul sportiv terminând cu o medie generală foarte bună. A avut 9,16, o notă care l-ar fi ajutat să se înscrie lejer la orice facultate și-ar fi dorit. Din păcate, nu a mers mai departe concentrându-se pe activitatea sportivă.
„Mi-am dat Bacul în România. Am făcut doi ani acolo de școală, practic am făcut 10 clase în România și 2 clase în Italia. Am vrut să mă înscriu în România și datorită COVID-ului s-au deschis aceste platforme de școală online. M-am înscris la o școală, am făcut meditații la română, istorie și logică.
În anul 2021 am venit fizic și am dat Bacul, 9,16 media generală. Am vrut eu neapărat chestia asta. A fost și educația pe care mi-au dat-o părinții mei, care mi-au spus că fără școală nu există fotbal”, a spus jucătorul celor de la Fiorentina, Radu Drăgușin, în podcastul Vorbitorincii.
Radu Drăgușin a mai povestit că atunci când a ajuns în Italia era un copil. Semnarea cu Juventus Torino a fost o schimbare semnificativă în cariera sa de jucător profesionist de fotbal. A știut că formația face transferuri de la an la an, motiv pentru care a trebuit să arate că este o persoană ambițioasă și care merită acel loc.
„A trebuit să demonstrez, să-mi iau locul de titular în echipă. A fost dificil la început, limba nu o știam absolut deloc, nu avusesem nicio treabă cu italiana. Am învățat italiană din engleză. M-am înscris la școala lor și am reușit să mă fac apreciat prin performanțele mele.
Am primit un premiu pentru cel mai bun elev stranier de la acea școală, după primele 4 luni deja eram în clasă cu italieni, făceam toate materiile în limba italiană”, a completat Radu Drăgușin, în același podcast.