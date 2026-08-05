Cu ce mesaj special vor juca oltenii pe tricouri în meciul KuPS – Universitatea Craiova, din turul 3 al UEFA Europa League

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Joi, 6 august, de la ora 18:00, Universitatea Craiova își continuă aventura europeană din acest sezon. Oltenii speră cel puțin la o calificare în Europa League, după ce în stagiunea precedentă s-au calificat în premieră în faza principală din UEFA Conference League. La meciul contra lui KuPS, din turul al treilea, elevii lui Filipe Coelho vor avea un mesaj special afișat pe tricouri.

Ce mesaje vor afișa oltenii pe tricouri la meciul KuPS – Universitatea Craiova

Oltenii țin capul sus după eliminarea din Champions League și vor să reușească o performanță mult mai bună decât cea din sezonul trecut. Pentru acest lucru, Universitatea Craiova ar trebui să se califice în faza principală din UEFA Europa League, o competiție mult mai complicată decât Conference League.

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Chiar dacă în sezonul trecut de Conference League oltenii au avut adversari dificili, nu putem spune decât că Universitatea Craiova a avut ghinion la tragerea la sorți, întâlnind echipe precum Mainz, AEK Atena, Sparta Praga sau Rapid Viena. Pentru a ajunge într-o competiție unde vor putea întâlni echipe precum Juventus, AC Milan, Bournemouth, Crystal Palace, Celta Vigo sau Real Sociedad, oltenii trebuie să treacă mai întâi de KuPS Kuopio.

Manșa tur se va disputa în Finlanda, acolo unde pe elevii lui Coelho îi așteaptă 15 grade și un gazon artificial. Fotbaliștii Craiovei vor avea un mesaj special afișat pe tricouri, prin care promovează orașul: „Visit Craiova”. Aceste echipamente au fost purtate de olteni și în deplasarea din Ungaria, contra lui Vitebsk.

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Coelho vede deplasarea din Finlanda ca pe o adevărată provocare

Deși conform hârtiei Universitatea Craiova ar trebui să fie clar superioară finlandezilor, condițiile de joc din deplasarea din „Țara lui Moș Crăciun” îl pun pe gânduri pe Filipe Coelho, antrenorul oltenilor. însă, cu siguranță,

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Tehnicianul lusitan a vorbit despre această deplasare ca despre o adevărată provocare pentru echipa sa: „Va fi un meci dificil împotriva unei echipe care a câștigat campionatul Finlandei în ultimii 2 ani. Este o echipă care vine și ea din calificările pentru Liga Campionilor. Sunt foarte puternici, în special în meciurile de pe teren propriu, dar știm foarte bine ceea ce avem de făcut și sper ca mâine să obținem un rezultat bun.

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Este o echipă căreia îi place să aibă posesia și care are o construcție foarte bună a jocului. Au jucători care pot dezechilibra oricând jocul și care sunt foarte buni la fazele fixe. Pentru noi este o provocare și faptul că vom juca pe un teren artificial, este un teren diferit față de ceea ce suntem noi obișnuiți, dar nu trebuie să fie o scuză, ar trebui să ne facă mai concentrați. Avem și în România terenuri artificiale, dar în Superliga, prima divizie a fotbalului românesc, nu evoluăm pe astfel de terenuri. De când am venit la Craiova este pentru prima dată când avem parte de o astfel de confruntare pe un teren artificial, dar cel mai important este că jucătorii știu foarte bine ce au de făcut.

Cei de la KuPS au jucători interesanți, jucători buni, dar cred că punctul lor forte îl reprezintă echipa, care are o componență foarte bună. E foarte important ca noi să ne facem jocul și să încercăm să profităm de unele slăbiciuni pe care am putea să le observăm la adversarii noștri”, a declarat Filipe Coelho la conferința de presă premergătoare partidei cu KuPS Kuopio.