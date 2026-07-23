Sport

Cu ce Miss și-a înlocuit fostul campion mondial soția, care l-a sărutat în direct la televizor

Protagonistul unuia dintre cele mai celebre gesturi din istoria fotbalului, derulat după ce a oeșit campion mondial, a fost surprins în compania unei foste Miss, mai mică cu zece ani decât el
Catalin Oprea
23.07.2026 | 17:30
Cu ce Miss sia inlocuit fostul campion mondial sotia care la sarutat in direct la televizor
SPECIAL FANATIK
Iker Casillas are o relație cu Irene Esser FOTO colaj fanatik
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Iker Casillas (45 ani) este din nou în centrul atenției, de data aceasta pentru viața personală. Programul ‘El verano se mueve’, difuzat pe Telecinco, a difuzat exclusiv imagini în care fostul portar al echipei Real Madrid și a echipei naționale a Spaniei apare mergând mână în mână pe străzile New York-ului alături Irene Esser.

Iker Casillas, alături de o fostă Miss Venezuela

Așa cum a explicat televiziunea, imaginile au fost surprinse pe 16 iulie, cu două zile înainte de finala Cupei Mondiale. Ei au putut fi văzuți plimbându-se prin Manhattan, într-o atitudine relaxată și intrând împreună la Empire State Building.

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Irene Esser este o actriță, model și fostă deținătoare de titlu de frumusețe din Venezuela, cunoscută pentru câștigarea concursului Miss Venezuela 2011 și pentru rolul Maria Teresa Rodríguez del Toro din serialul Bolívar. Născută pe 20 noiembrie 1991, ea s-a făcut remarcată și în producții internaționale precum serialul El Inmortal sau filmul Visceral. Prezența lui Casillas și a Irenei Esser la New York a coincis cu finala Cupei Mondiale, un eveniment la care au participat numeroase personalități din sport și divertisment.

Cei doi nu au comentat relația lor

Nu este prima dată când numele lui Iker Casillas și Irene Esser sunt asociate. În ultimele luni, mai multe instituții media au publicat informații despre o posibilă relație între cei doi, speculații pe care  fostul fotbalist le-a negat.

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În acest moment, nici Iker Casillas, nici Irene Esser nu au făcut declarații despre imaginile difuzate de ‘El verano se mueve’ și nu au dezvăluit public natura relației lor.

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Iker Casillas a fost însurat cu celebra jurnalistă Sara Carbonero. Cei doi au format un cuplu timp de 11 ani și au divortat în anul 2021. S-au căsătorit în secret în martie 2016, într-un cadru restrâns în Boadilla del Monte (Madrid). Ei au început relația în 2010, devenind cunoscuți după celebrul sărut în direct de la Cupa Mondială, câștigată de Spania.

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Fostul portar spaniol a fost căsătorit cu Sara Carbonero

Cei doi au confirmat separarea și au divorțat în martie 2021, după o perioadă în care au trecut împreună și peste probleme grave de sănătate. El a suferit un infarct, fiind nevoit să abandoneze fotbalul la 39 de ani, ea a fost diagnosticată de două ori cu cancer.

Iker și Sara au împreună doi băieți, Martin (12 ani) și Lucas (10 ani), care locuiesc împreună cu mama lor.

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