Cu ce obiect neașteptat a fost înmormântată Prințesa Diana. Au trecut 27 de ani de la moartea sa

Cu ce obiect neașteptat a fost înmormântată Prințesa Diana. Prințesa Inimilor își are locul pe veci pe o mică insulă izolată, acoperită de copaci, din Althorp Estate, cunoscută sub numele de Oval Lake Grave.

Care este articolul surprinzător care a fost depus în sicriul Prințesei Diana.

Care este articolul surprinzător care a fost depus în sicriul Prințesei Diana. A trecut la cele veșnice în urmă cu 27 de ani, dar continuă să fie în sufletele oamenilor de pretutindeni. A murit pe 31 august 1997, însă și acum ies la iveală informații despre viața sa.

Mama copiilor Regelui Charles al III-lea a fost înmormântată, conform tradiției, într-un sicriu masiv de plumb. În interiorul acestuia a fost depus și un obiect care a avut o semnificație aparte pentru viața personală și publică a celei numite Prințesa Inimilor.

Concret, a fost condusă pe ultimul drum având alături un cufăr în care se aflau multe lucruri prețioase. Printre acestea ar fi scrisori, fotografii personale și alte mărturii intime care i-au marcat existența și cariera.

Acest cufăr nu reprezintă doar o colecție de obiecte pentru regretata , ci și un simbol al iubirii, al compasiunii și al vieții dedicate oamenilor. Toate acestea au definit-o pe mama Prințului William și a Prințului Harry.

Fosta soție a Regelui Charles al III-lea a fost înmormântată pe o mică insulă izolată din Althorp Estate. Hotărârea a fost luată de fratele său, Charles Spencer, care a dorit un loc de veci liniștit și intim pentru cei doi băieți pe care i-a lăsat în urmă.

„S-a decis să o înmormântăm pe Diana, Prințesă de Wales, în incinta parcului Althorp, unde mormântul ei poate fi îngrijit corespunzător de familia ei și vizitat în intimitate de fiii ei.

Peste tot a existat un sentiment de emoție atât de puternic încât am fost foarte îngrijorat cu privire la locul în care am putea să o îngropăm în siguranță. Este într-un loc fericit și sigur”, a spus fratele Prințesei Diana, notează .

Prințesa Diana, subiectul documentarelor și al ficțiunilor

Prințesa Diana a fost una dintre cele mai iubite persoane din Familia Regală Britanică, în special în rândul oamenilor. A fost numită de britanici Prințesa Inimilor și nu a fost uitată, deși au trecut 27 de ani de la moartea sa violentă.

A încetat din viață în urma unui accident ce s-a produs într-un pasaj din Paris, Franța, în ultima zi din august 1997. De atunci viața sa a fost subiectul multor documentare și filme de ficțiune, cum ar fi The Princess, realizat de Ed Perkins.

Documentarul urmărește existența mamei Prinților William și Harry prin filmări de arhivă și fără voce off. De asemenea, existența sa a fost ecranizată și în Diana: In her own words, lansat în 2007. Producția este regizată de David Tillman și Tom Jennings și prezintă înregistrări audio nepublicate ale Prințesei.

Toate înregistrările din această peliculă au fost realizate în anul 1991 pentru biografia sa, în ele vorbind despre copilăria nefericită și despre căsătoria complicată cu Prințul Charles. În plus, Prințesa Inimilor a fost înfățișată și în Diana – the woman inside și The Crown.