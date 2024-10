Cu ce poți înlocui zahărul din dulceața de gutui dacă îți este interzis. Ingredientele despre care puțini știu

Dulceața de gutui este unul dintre preparatele specifice sezonului de toamnă. Gospodinele îl prepară de zor pentru a se bucura de el la iarnă și pentru a-i încânta pe cei dragi. În același timp, unele trebuie să țină cont și de anumite restricții alimentare.

Ce poți adăuga în dulceața de gutui în loc de zahăr

Zahărul este un inamic pentru multe persoane, mai ales pentru cele care suferă de diabet. În mod cert acestea trebuie să-l evite chiar și atunci sau de orice tip. Din fericire, există alte opțiuni prin care acest desert să fie îndulcit.

În cazul în care este prea mare află că trebuie să stai departe de un asemenea preparat, fiindcă îți faci doar rău. Totuși, dacă pofta este una irezistibilă, ai posibilitatea să guști dintr-o dulceață pe bază de îndulcitori.

Miere de albine sau sirop de arțar în dulceață de gutui

Mierea de albine sau siropul de arțar sunt o alternativă pentru înlocuirea zahărului din dulceață. Ingredientele sunt folosite de către mulți care suferă de afecțiuni ce nu le permit consumul de zahăr sau pur și simplu de către persoanele care respectă un stil de viață sănătos.

Se mai poate adăuga în dulceața de gutui sau de orice tip și suc de lămâie, obținut în mod natural, prin stoarcerea fructului. Acesta contribuie la creșterea acidității, la a face gemul sigur pentru conservare. Nu va fi afectată aroma într-o mare măsură. Va fi una dulce-acrișoară.

Ce beneficii au gutuile pentru sănătate

De altfel, gutuile sunt fructe foarte sănătoase pentru organismul nostru. Ele contribuie la întărirea sistemului imunitar, prin conținutul bogat de vitamina C. Vom face astfel mai ușor față virozelor respiratorii din sezonul rece, de toamnă.

În plus, gutuile sunt ideale pentru diete, fiindcă au un conținut caloric redus. O cantitate de 100 de grame de gutui crudă are numai 57 de calorii. De asemenea, coaja acestui fruct are fibre care facilitează digestia și oferă senzația de sațietate.

”Poți consuma felii de gutuie crudă stropite cu puțină zeamă de lămâie pentru a nu se oxida, ca gustare, între micul dejun și prânz, de exemplu. Printre beneficiile gutuilor se numără și acela că ajută la calmarea simptomelor în caz de afecțiuni gastrointestinale.

Catechina și epicatechina care se regăsesc în fibrele din gutui curăță colonul de toxine și protejează membrana care căptușește stomacul. Astfel, majoritatea afecțiunilor gastrointestinale sunt ușurate prin consumul de gutui, preferabil gătite la cuptor”, explică pe medicul Oana Cuzino.