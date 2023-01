Cu ce problemă a început Theo Rose anul 2023: “Nu s-au putut rezolva toate”

Theo Rose a început anul 2023 cu o problemă, despre care le-a povestit fanilor care o urmăresc pe rețelele sociale. Artista a fost ocupată în noaptea dintre ani, fiind nevoită să susțină câteva concerte.

Theo Rose, problemă la început de 2023

în trimestrul al doilea, dar încă mai poate urca pe scenă pentru a-și susține concertele.

Theo Rose a avut un concert aseară la Buzău, iar noul an a prins-o în mașină, în timp ce se pregătea de altul, alături de colegii ei de trupă. Cântăreața a avut două concerte și în București.

Ajunsă acasă, vedeta le-a spus urmăritorilor că ce problemă a început anul. Deși și-a scos un molar de minte în urmă cu câțiva ani, artista se confruntă cu o durere și a văzut că o nouă măsea este pe punctul să iasă.

Astfel, artista i-a întrebat pe fani dacă ar putea fi tot o măsea de minte.

“Prima problemă nouă în 2023, problemă nouă zic, pentru că mai sunt altele din 2022 cu care am intrat în 2023. Nu s-au putut rezolva toate că na…

Eu mi-am scos o măsea de minte acum câțiva ani, vreo 6 ani, jos pe partea dreaptă. Problema este că astăzi m-a jenat zona toată ziua și după cântări m-am uitat să văd ce e.

Îmi iese o măsea! Există vreo șansă să îmi iasă tot măsea de minte sau aveam vreo măsea de rezervă și s-a gândit să iasă acolo?”, a spus Theo Rose pe .

Cum și-a petrecut cântăreața noaptea de Revelion

Vedeta le-a făcut internauților urări pentru noul an într-un mesaj pe rețelele sociale. Totodată, artista a povestit cum a fost pentru ea noaptea trecută.

Cu toate că a fost capabilă să-și susțină toate concertele, încălțămintea purtată de Theo Rose nu a fost deloc comodă, însă le-a spus fanilor că își va lua un scaun în cazul în care nu va rezista.

“La mulți ani! Urmează să intrăm pe scenă la Buzău, după care mai avem două concerte la București. Suntem pregătiți! Așa să ne prindă și 2024, pe dubă!

Să aveți un an extraordinar cu realizări și împliniri! Și să fiți fericiți!

Gata și a doua cântare. Mergem la a treia și după am terminat. Am niște tocuri în picioare și sunt încorporate în salopetă, adică port un overall, cum ar zice stiliștii.

Mi-au rupt picioare în două tocurile. Mai rezist la una, dacă nu… îmi iau un scăunel.”, a mai povestit ea.

După concerte, cântăreața acolo unde s-a bucurat de noaptea de Anul Nou alături de . Theo Rose a avut poftă să bea o bere, însă a fost nevoită să consume una fără alcool, din moment ce este însărcinată.

“A fost și Revelionul ăsta. Beau o bere fără alcool. Noroc, să trăiți! Unde scrie că e fără alcool?! A… fără alcool. E o bere care respectă cele mai ieftine, înalte standarde de calitate.”, a spus ea pe rețelele sociale.