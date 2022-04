Cu ce problemă de sănătate se confruntă Lora: ”Nu înțelegeam de ce mă umflu”

Blondina a mărturisit cu ce problemă de sănătate se confruntă. Îndrăgita a explicat ce a pățit și care sunt alimentele la care este nevoită să renunțe pentru că organismul îi transmite semne atunci când le consumă.

Lora, detalii despre problemele de sănătate: ”Se pare că am o alergie”

Lora a aflat la vârsta de 37 de ani că are intoleranță la gluten. Această proteină se găsește în produsele din grâu, orez și secară, iar persoanele care au alergie se confruntă cu dureri abdominale și balonare foarte dese.

„Am descoperit recent că am o intoleranță la gluten, de care nu am știut, dar de când evit să mănânc ce nu trebuie am început să mă desumflu, căci la un moment dat nu înțelegeam de ce mă umflu fără să mănânc.

Se pare că am o alergie la gluten. Completez cu suplimente lipsurile de minerale și de vitamine pe care le-am descoperit și mă simt mult mai bine!”, a declarat artista într-un interviu pentru .

Din păcate, Lora nu se confruntă pentru prima oară cu probleme de sănătate. Fosta vedetă a postului de televiziune Pro TV a acuzat stări de rău după ce s-a vaccinat împotriva Covid-19, motiv pentru care a lipsit de pe sticlă.

Lora, suspectă de cancer. Cântăreața s-a operat în Turcia

Lora a dezvăluit în urmă cu câțiva ani că suferă de gastrită, boală pentru care a suferit o endoscopie pentru care a trecut printr-o anestezie generală.

O altă intervenție chirurgicală suferită de frumoasa blondină este extirparea unei tumori de pe uter, care din fericire, nu a fost canceroasă. Operația a avut loc la o clinică din Turcia, în urmă cu aproape 9 ani.

Îndrăgita cântăreață a vorbit despre perioada neagră prin care a trecut, dar peste care a reușit să iasă învingătoare. În momentul respectiv era căsătorită cu comediantul Dan Badea, de care a divorțat un an mai târziu.

Tot atunci Lora a conştientizat cât de importantă este legătura dintre pacient şi doctor, dar și faptul că trebuie să aibă minte limpede de fiecare dată când are probleme medicale.