Cu ce problemă s-a confruntat Ionuț Radu la scurt timp după ce a semnat cu Celta Vigo: „Nu găseam asta”

Ales „Jucătorul lunii octombrie” de către fanii lui Celta Vigo, Ionuț Radu a oferit o primă reacție. Goalkeeperul român a vorbit și despre problema pe care a întâmpinat-o după ce a semnat cu gruparea din La Liga.
Bogdan Mariș
26.11.2025 | 12:10
Ales „Jucătorul lunii octombrie" de către fanii lui Celta Vigo, Ionuț Radu a oferit o primă reacție. Goalkeeperul român a vorbit și despre problema pe care a întâmpinat-o după ce a semnat cu gruparea din La Liga.
„Exilat” la Inter timp de mai multe luni, Ionuț Radu și-a relansat cariera în prima jumătate a acestui an, impresionând la Venezia, în Serie A. După ce echipa a retrogradat la finalul sezonului trecut, portarul român a semnat cu Celta Vigo din postura de jucător liber și a devenit o piesă de bază în La Liga, fiind titular meci de meci. Prestațiile din Spania l-au ajutat să revină și la echipa națională, unde a fost titular în 3 partide.

Cu ce problemă s-a confruntat Ionuț Radu după ce a semnat cu Celta Vigo

Într-un interviu oferit site-ului oficial al celor de la Celta, după ce a primit premiul de „Jucătorul lunii octombrie”, acordat în urma unui vot al suporterilor, portarul român a vorbit despre primele sale luni în Spania și a dezvăluit cu ce problemă s-a confruntat. „Au fost niște luni minunate la Celta, însă la început a fost puțin dificil pentru că nu găseam o locuință. Acum, totul este în regulă, chiar mai bine decât mă așteptam.

Sunt în regulă, încă mă doare puțin degetul, dar nu mă pot opri pentru că mai avem mult de muncit în acest an, trebuie să facem sacrificii. Începutul de sezon a fost puțin dezamăgitor, pentru că jucam bine, dar obțineam doar egaluri. Apoi, au venit victoriile și sper că vom avea o nouă serie de rezultate pozitive. Vom trata partidele din acest final de an ca și pe toate celelalte, cu aceeași dorință, suntem pregătiți”, a declarat goalkeeperul român, care a ratat meciul naționalei cu San Marino tocmai din cauza problemei cu care se confruntă la un deget.

Ionuț Radu, ales „Jucătorul lunii” de către suporteri

Luna octombrie a fost una excelentă pentru Celta, care nu a pierdut niciun meci în La Liga sau Europa League, deși a întâlnit adversari puternici precum PAOK, Atletico Madrid sau Real Sociedad. Ionuț Radu a primit gol în toate partidele disputate în octombrie, dar și-a salvat echipa în repetate rânduri, iar fanii l-au răsplătit cu premiul de „Jucătorul lunii”.

„Primele lucruri pe care l-am văzut când am intrat în vestiar au fost premiile de ‘Jucătorul lunii’ ale lui Iago Aspas, are trei sau patru deasupra biroului său. Și mă gândeam că ar fi minunat să primesc și eu unul. Acum îl am și sunt foarte fericit, sper că voi mai câștiga și altele în viitor”, a declarat Ionuț Radu, care s-a „luptat” pentru acest premiu chiar cu Iago Aspas, al treilea candidat fiind Pablo Duran.

În etapa precedentă, portarul român a înregistrat primul său „clean sheet” în La Liga, neprimind gol în victoria cu Deportivo Alaves, 1-0. Pentru Celta urmează o partidă în Europa League pe terenul celor de la Ludogorets, joi, de la ora 19:45, iar duminică echipa lui Ionuț Radu va evolua pe teren propriu în campionat contra lui Espanyol.

